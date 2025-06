Kvaratskhelia : « On est l’équipe qui a gagné la LdC, nous avons la responsabilité de montrer notre niveau »

Avant le match capital face au Seattle Sounders en Coupe du monde des clubs, l’attaquant du PSG, Khvicha Kvaratskhelia, s’est présenté devant les médias.

Ce lundi soir (21h, heure française, sur DAZN), le PSG jouera une rencontre importante dans cette Coupe du monde des clubs. Après sa défaite face à Botafogo (1-0), le club de la capitale devra s’imposer pour s’assurer une place pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs. Et Luis Enrique ne compte pas prendre ce match face au Seattle Sounders à la légère. De même pour son attaquant, Khvicha Kvaratskehelia. En veille de match, l’ailier des Rouge & Bleu s’est présenté devant les médias pour évoquer cette échéance importante, dans des propos rapportés par L’Equipe.

Le discours de Luis Enrique après la défaite face à Botafogo

« Le coach nous a dit que c’était une compétition où il n’y avait pas de match facile. Et qu’il fallait donc se préparer à 100 % (…) De rester concentrés, d’être prêts pour le match et qu’il sera difficile. Il nous a dit qu’on avait fait des erreurs et qu’il ne fallait pas les répéter. Quand on perdait le ballon, on était pris en contre-attaque, cette équipe était très forte dans ce domaine. On ne devait pas perdre autant de ballons. »

Comment l’équipe a réagi après ce revers ?

« Très bien. On s’est entraînés, on a bien récupéré et on est prêts pour demain (lundi). »

Le match face à Seattle Sounders

« On a vu quelques moments des matches de Seattle, ils peuvent jouer très bien. Ce sera un match difficile, mais à nous de jouer notre jeu. »

Ce que représente cette compétition

« Tout le monde sur le terrain veut gagner. On n’est pas venus ici pour perdre. On va sur le terrain pour se battre. On est l’équipe qui a gagné la Ligue des champions, donc nous avons la responsabilité de montrer notre niveau. »

Comment se sent-il et son transfert au PSG

« Je me sens bien, je suis content de pouvoir aider l’équipe. Je donne le maximum à chaque fois. Est-il en train de réaliser ce qui lui arrive depuis son arrivée à Paris ? Tout est allé très vite. Je suis en train d’essayer de réaliser ce qui m’arrive. J’aime le dire mais je suis très heureux d’être au PSG, un club incroyable, avec des joueurs incroyables. Je suis très content d’être l’un des joueurs de cette équipe. »

