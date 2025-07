Kvaratskhelia : « On est prêt à affronter tout le monde »

Ce mercredi soir (21h sur DAZN), le PSG affronte le Real Madrid en demi-finales de Coupe du monde des clubs. Et un joueur cristallise les attentions : Kylian Mbappé.

À J-1 de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs entre le PSG et le Real Madrid, ce choc européen anime les discussions ces derniers jours. En effet, Kylian Mbappé cristallise l’attention des médias. Et sans surprise, à la veille de cette rencontre, les Parisiens présents devant les médias n’ont pas échappé à la question des retrouvailles entre le capitaine des Bleus et son ancienne formation.

Questionné à ce sujet, le numéro 7 des Rouge & Bleu, Khvicha Kvaratskhelia, n’a pas voulu s’attarder sur une seule individualité madrilène, dans des propos rapportés par L’Equipe : « Ils n’ont pas qu’un seul joueur ! C’est une très bonne équipe, on doit avoir du respect pour tous leurs joueurs, on se concentre sur notre jeu. Préfère-t-il que Mbappé soit titulaire ou remplaçant ? C’est une question difficile. Mbappé est un des meilleurs joueurs actuels. On ne sait pas. Bien sûr, le Real est une équipe plus dangereuse avec Mbappé. Ils ont de grandes individualités mais c’est surtout une équipe de qualité. On est prêt à affronter tout le monde, quel que soit l’adversaire. »

Au micro de DAZN, l’international géorgien a évoqué plus en détails cette affiche face au Real Madrid.

Le match face au Real Madrid

« Oui, ce sera un grand match. On se sent bien, nous serons prêts pour demain. On se prépare vraiment bien. Demain, il faudra battre le Real Madrid. »

Un peu de fatigue après cette saison à rallonge ?

« Nous sommes peut-être un peu fatigués mais nous avons beaucoup d’adrénaline. Nous voulons gagner ce tournoi, c’est pour cela que nous sommes ici. Il nous reste de l’énergie et nous allons essayer de gagner. »

Quel est le secret de cette équipe pour avoir autant d’énergie ?

« Nous sommes heureux d’être tous ensemble, nous aimons jouer tous ensemble. Nous sommes contents d’être ensemble sur et en-dehors du terrain. Nous sommes comme une famille, nous aimons passer nos journées ensemble. »

Se sent-il imbattable sur le terrain ?

« Personne n’est invincible mais nous voulons gagner chaque match. Notre objectif est de battre tous nos adversaires, c’est pour cela que nous donnons tout sur le terrain. »

Parle-t-on des retrouvailles avec Mbappé dans le vestiaire ?

« C’est l’un des meilleurs joueurs du monde donc nous le respectons. C’est un très bon joueur et une belle personne, mais c’est notre adversaire maintenant. Nous respectons tout le monde mais nous allons nous battre et tenter de gagner. »