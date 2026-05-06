Kvaratskhelia : « On est vraiment très heureux d’être en finale »

Après un match où il a réussi à contrôler le Bayern Munich, le PSG s’est qualifié pour une deuxième finale de Ligue des champions. Les Parisiens défendront leur titre à Budapest.

ur la pelouse de l’Allianz Arena, le PSG est allé chercher sa qualification en finale de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive après une demi-finale héroïque défensivement. Les Parisiens, qui ont rapidement ouvert le score par l’intermédiaire, ont réussi à résister aux assauts bavarois même si Harry Kane a redonné un léger espoir en toute fin de match (1-1). Au micro de Canal Plus, Khvicha Kvaratskhelia est revenu sur la qualification du PSG en finale de la Ligue des champions.

« Pour moi, le plus important, c’est l’équipe »

« La même émotion que la saison dernière ? Oui, bien sûr. On est vraiment très heureux d’être en finale. Il y a un match important maintenant. On sera concentrés. On sait que ce sera très difficile face à Arsenal. On a montré que l’on était capable de tout à plusieurs reprises. Le match le plus difficile de la saison ? Oui je pense. Le Bayern est l’une des meilleures équipes. Donc, c’était un match très difficile, peut-être le plus dur cette saison. On a montré que l’on peut jouer contre ces équipes. Je considère que je suis meilleur que jamais ? Je ne sais pas. Je travaille chaque jour pour ça. Je suis content quand je fais une passe décisive ou que je marque, mais pour moi, le plus important, c’est l’équipe. Ce soir on a gagné et je veux toujours aider l’équipe, donner le plus possible pour l’équipe. »











