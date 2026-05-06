Kvaratskhelia
Image : psg.fr

Kvaratskhelia : « On est vraiment très heureux d’être en finale »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas6 mai 2026

Après un match où il a réussi à contrôler le Bayern Munich, le PSG s’est qualifié pour une deuxième finale de Ligue des champions. Les Parisiens défendront leur titre à Budapest.

ur la pelouse de l’Allianz Arena, le PSG est allé chercher sa qualification en finale de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive après une demi-finale héroïque défensivement. Les Parisiens, qui ont rapidement ouvert le score par l’intermédiaire, ont réussi à résister aux assauts bavarois même si Harry Kane a redonné un léger espoir en toute fin de match (1-1). Au micro de Canal PlusKhvicha Kvaratskhelia est revenu sur la qualification du PSG en finale de la Ligue des champions.

Neves : « C’est toujours un plaisir de se qualifier en finale »
canalsupporters.com

« Pour moi, le plus important, c’est l’équipe »

« La même émotion que la saison dernière ? Oui, bien sûr. On est vraiment très heureux d’être en finale. Il y a un match important maintenant. On sera concentrés. On sait que ce sera très difficile face à Arsenal. On a montré que l’on était capable de tout à plusieurs reprises. Le match le plus difficile de la saison ? Oui je pense. Le Bayern est l’une des meilleures équipes. Donc, c’était un match très difficile, peut-être le plus dur cette saison. On a montré que l’on peut jouer contre ces équipes. Je considère que je suis meilleur que jamais ? Je ne sais pas. Je travaille chaque jour pour ça. Je suis content quand je fais une passe décisive ou que je marque, mais pour moi, le plus important, c’est l’équipe. Ce soir on a gagné et je veux toujours aider l’équipe, donner le plus possible pour l’équipe. »





Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas6 mai 2026

Articles similaires

Luis Enrique

Luis Enrique : « En tant qu’entraîneur, c’est un vrai plaisir de voir ce type de performance »

7 mai 2026
Doué

Doué : « Une nuit magique encore une fois ici à Munich »

6 mai 2026
Nasser al khelaifi

Al-Khelaïfi : « J’ai dit aux joueurs que l’on avait pas des joueurs mais des guerriers »

6 mai 2026
Joao neves

Neves : « C’est toujours un plaisir de se qualifier en finale »

6 mai 2026
Bouton retour en haut de la page