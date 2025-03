Kvaratskhelia : « On leur a montré que l’on était une meilleure équipe ce soir »

Dans un match qu’il a totalement dominé, le PSG s’est montré maladroit devant le but et a encaissé un but dans les dernières minutes. Les Parisiens devront aller chercher leur qualification sur la pelouse d’Anfield.

Ce mercredi soir, le PSG recevait Liverpool en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Dans une rencontre qu’il a totalement dominée, le PSG a retrouvé son inefficacité avec plus de 25 tirs sans réussir à tromper la vigilance d’Alisson. Alors qu’ils n’ont strictement eu aucune occasion, les Reds vont réussir un véritable hold-up en marquant dans les dernières minutes de la rencontre (0-1). Les Parisiens devront aller chercher leur qualification sur la pelouse d’Anfield mardi. Au micro de Canal Plus, Khvicha Kvaratskhelia a évoqué cette défaite frustrante.

« Je pense que l’on a eu beaucoup d’occasions de marquer. On méritait beaucoup mieux ce soir. Ce n’était pas difficile ce soir, on leur a montré que l’on était une meilleure équipe ce soir. On aurait mérité de gagner ou un match nul. C’est le football. On doit se préparer pour le match retour et être prêt pour tout donner. Le match à Anfield ? Ce sera difficile, bien sûr, parce que Liverpool à Anfield, c’est un super stade avec une ambiance. C’est le football, il faut se concentrer, faire le même match, être concentré et marquer. Ce sera vraiment important. Mon but refusé ? J’étais vraiment triste que ce soit refusé, j’étais heureux. C’est comme ça, c’est le football. Je dois juste continuer à travailler très dur et les résultats vont venir pour moi et pour l’équipe. »