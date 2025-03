Kvaratskhelia : « On va se battre pour notre rêve »

À la veille du huitième de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool, l’ailier du PSG, Khvicha Kvaratskhelia était présent en conférence de presse.

J-1 avant le huitième de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Liverpool à Anfield (mardi à 21h sur Canal Plus Foot). Battu cruellement à l’aller, le club parisien devra renverser la situation chez les Reds. Et pour cela, Luis Enrique pourra s’appuyer sur un Khvicha Kvaratskhelia qui monte en puissance depuis son arrivée en janvier. Ce lundi, à la veille du match, l’international géorgien s’est présenté devant les journalistes pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.

L’état d’esprit du groupe (PSG TV)

« Demain, on aura un match difficile mais on est confiants. On se prépare pour un combat demain et on a hâte de disputer cette rencontre. »

Une motivation supplémentaire pour le groupe de s’imposer à Anfield ? (PSG TV)

« C’est important de jouer dans ce stade. Le football est un rêve pour plein de joueurs. Nous allons nous battre pour marquer des buts. Tout est possible, nous sommes prêts. On va se battre pour notre rêve. Mais quand tu es sur le terrain, tu ne te concentres pas sur l’atmosphère. »

À combien estime-t-il les chances de pourcentage de qualification du PSG ?

« C’est du 50-50 parce que je pense que ce n’est pas facile de dominer contre Liverpool. On l’a fait et on a montré du bon football. Mais ce mardi le match sera du 50-50. »

L’ambiance à Anfield et la confiance de ses partenaires

« Bien sûr qu’on en parle. Mais nous sommes confiants et heureux d’avoir à jouer un match important comme celui-là. On fera tout pour gagner. »

Où en est-il de sa montée en puissance au PSG ?

« Je pense que je me sens bien ici. Mon adaptation a été bonne grâce à l’aide de tout le monde. Je travaille dur et je pense que je peux faire encore mieux. Je travaille pour faire de mieux en mieux. »

Est-ce important pour lui d’être un joueur beau à voir jouer

« J’adore le football. Pour moi, il et important de bien jouer et d’exprimer un beau jeu mais aussi d’obtenir des bons résultats. »

A-t-il donné des conseils à ses coéquipiers, lui qui a déjà joué à Anfield avec Naples

« Je ne sais pas si je suis le seul à avoir jouer ici à Anfield. Les joueurs savent ce que ça veut dire de jouer ici. Ça sera très difficile et il y aura une ambiance fantastique avec le public de Liverpool, ça on le sait. Mais, je sais aussi que notre public sera très nombreux pour nous soutenir, ils sont toujours à côté de nous et nous soutiennent à tous les matches. Le plus important est de rester focus sur le match, c’est notre travail. On va essayer de faire de notre mieux, peu importe si c’est à Paris, Anfield ou n’importe où, l’important est de faire de notre mieux et de gagner le match. »

La domination totale à l’aller, le PSG peut-il faire le même match ce mardi ?

« Ça va être un match très difficile mais notre objectif est de dominer, comme on a dominé à Paris, et de jouer avec la même qualité de jeu. C’est ce qu’on va essayer de faire parce que dominer comme on l’a fait n’est pas une tâche facile. On sait qu’ici ça va être encore plus difficile mais on joue notre propre jeu, on se donne à fond sur le terrain. Tout est possible à mon avis. Ce sera une vraie bagarre. »

En quoi est-ce le match le plus important de l’année pour le PSG ?

« Ça va sans doute être le match le plus important de la saison parce que c’est un match de Ligue des champions. Notre but est de continuer, d’aller au bout en arrivant en finale. Mais, chaque match est important pour nous. Liverpool a l’avantage avec sa victoire et on sait que le match de demain va être le match le plus important de notre saison. »

Le sentiment dans le vestiaire après la défaite du match aller

« On était un peu déçu. On a joué un grand match contre Liverpool mais on n’a pas gagné. Mais, le lendemain quand on s’est retrouvés, on a regardé le match et on a poussé quelques sourires. On va essayer de continuer à jouer comme cela, répéter le même match avec la même qualité pour gagner et montrer à tout le monde qu’on est capables de gagner contre n’importe qui. »

Comment Luis Enrique diffuse l’idée que tout est possible demain à Anfield ?

« Oui, il nous raconte beaucoup d’histoires sur son passé. Il nous dit qu’il faut rester focus sur notre jeu, qu’il faut avoir de la confiance et essayer de jouer de notre mieux. C’est le coach et il nous donne la possibilité de voir de quoi on est capable sur le terrain. On va essayer de faire de notre mieux demain. »

Ses différents positionnements sur le terrain

« Quand on joue pour le PSG, peu importe quel rôle tu joues. Je suis attaquant et je peux marquer des buts, c’est ça la chose la plus importante. Je joue là où le coach et l’équipe ont besoin de moi. Même en défense, je vais toujours essayer de faire de mon mieux. Ça m’importe peu où je joue, le plus important pour moi est de jouer au football, de prendre du plaisir et de faire tout pour mon équipe peu importe la position. »

Ses attentes avant le match retour face à Liverpool ?

« Liverpool aura plus de confiance parce qu’il joue à domicile avec son public fantastique, donc ça va être un peu plus difficile par rapport au match de la semaine passée. Ils ont beaucoup de confiance et ils mènent 1-0, ça va être un match différent mais la chose la plus importante est le résultat final. On verra demain à la conclusion du match qui va sortir gagnant de cette bataille. »

Sur quoi faudra-t-il s’appuyer pour renverser Liverpool ?

« Sur le dernier match, on s’est crée beaucoup d’opportunités et d’occasions mais on ne les a pas concrétisées. Demain, ce sera très important d’être prêt à chaque moment si on a l’occasion de marquer. Il faut marquer des buts et utiliser les points forts de l’équipe. »

