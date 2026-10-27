Kvaratskhelia opéré avec succès de sa blessure au genou

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, l’attaquant du PSG, Khvicha Kvaratskhelia, a été opéré avec succès au Qatar ce mardi.

Le PSG devra se passer pendant de nombreux mois de l’un de ses acteurs principaux de la saison passée. Malgré sa victoire de prestige face au FC Barcelone (4-2) en Ligue des champions la semaine passée, le club de la capitale a déploré trois blessés : Marquinhos, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Si les deux premiers cités retrouveront la compétition dans les semaines à venir, le Géorgien, lui, va entamer un long combat.

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Kvaratskhelia va débuter sa rééducation

En effet, le numéro 7 des Rouge & Bleu souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Ce mardi, le PSG a annoncé que son joueur avait été opéré avec succès. « Khvicha Kvaratskhelia a été opéré avec succès d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, à l’hôpital ASPETAR de Doha, Qatar », rapporte le club parisien dans un communiqué médical. Désormais, l’ailier de 25 ans va débuter sa rééducation. Depuis sa blessure, l’ancien Napolitain a reçu le soutien de ses coéquipiers. Les Parisiens ont notamment dédié leur victoire face à l’OL (2-0) au meilleur joueur de la Ligue des champions de la saison passée.

Point médical concernant Khvicha Kvaratskhelia. 🗞️ : https://t.co/84AcRUpNgg @Aspetar https://t.co/ji9OrnLXJa — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 27, 2026