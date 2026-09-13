Kvaratskhelia : « Pour moi, l’important est d’être un joueur d’équipe et de contribuer à la victoire finale »

Auteur d’une très belle saison 2025-2026 sous le maillot du PSG, Khvicha Kvaratskhelia fait partie des favoris pour remporter le Ballon d’Or. L’international géorgien s’est confié.

La cérémonie du Ballon d’Or aura lieu le 26 octobre prochain à Londres. Trois joueurs du PSG peuvent prétendre à la distinction individuelle suprême dans le football. Ousmane Dembélé pour un back-to-back, Khvicha Kvaratskhelia, auteur d’une phase finale de Ligue des champions stratosphérique, et Fabián Ruiz, seul joueur à avoir remporté la Ligue des champions et la Coupe du monde la saison dernière. Un peu plus d’un mois avant la cérémonie, l’international géorgien s’est confié à France Football.

Depuis mon arrivée au PSG, il a gagné deux fois la Ligue des champions, une coïncidence ?

« Je ne crois pas que ce soit grâce à moi. Dans cette équipe, chaque joueur est très important. Peu importe qui joue, qui est sur le banc. Je suis très fier et reconnaissant d’avoir contribué, même modestement, à remporter ces magnifiques trophées avec le club. »

Je pressentais que cette équipe allait être dominante ?

« Bien sûr. Quand je vois les joueurs, leur niveau de jeu, même à l’entraînement, je comprends que cette équipe est capable de tout. Je savais que nous pouvions conquérir de nombreux titres si nous jouions ensemble et suivions les consignes de ce coach et de ce staff exceptionnels. »

Luis Enrique

« Nous avons une très bonne relation, nous nous respectons mutuellement. Il me pousse toujours à me dépasser, me donne des conseils pour progresser. Je peux aisément m’adresser à lui. C’est très facile d’être son joueur. Je suis très fier de lui. J’aime sa façon de travailler. Et tous ses collaborateurs sont formidables. Il suffit de les écouter et de bien faire les choses. »

Sa phase finale XXL de Ligue des champions

« Je me sentais très à l’aise. Mais évidemment, cela signifie que l’équipe était très bonne car elle m’a beaucoup aidé. Et sans esprit d’équipe, il est impossible de bien jouer. Personnellement, je respecte tous mes adversaires. Mais je ne regarde pas vraiment le nom des joueurs qui composent le onze adverse. Pour moi, sur le terrain, tout le monde se vaut. Tout dépend de la motivation du joueur, de ce qu’il apporte à son équipe et de ce qu’il met en oeuvre. Donc je veux juste donner le meilleur de moi-même et faire ce que je sais faire, ce que j’aime vraiment. »

Possible de gagner le Ballon d’Or sans avoir joué la Coupe du monde ?

« Cela ne dépend pas de moi, mais de tous ceux qui votent. Figurer parmi les joueurs en lice, c’est un vrai plaisir. Cela signifie que mon travail leur a permis de croire que je pouvais être un prétendant sérieux et rivaliser avec ces joueurs exceptionnels. J’en suis vraiment fier. Dans la vie comme dans le football, je crois en tout. C’est pourquoi je suis aujourd’hui au Paris-Saint-Germain. Je ferai de mon mieux, maintenant et à l’avenir. »

Ses ambitions pour ce Ballon d’Or 2026

« Ma réussite personnelle est d’être un joueur qui se donne à fond pour le collectif. Bien sûr, les trophées individuels comptent aussi. Mais pour moi, l’important est d’être un joueur d’équipe et de contribuer à la victoire finale. Alors j’essaie simplement de travailler dur, d’être utile à l’équipe et d’en être fier. »

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Des légendes du football pensent que je mérite le Ballon d’Or cette saison ?

« C’est un bonheur quand de tels joueurs, des légendes du jeu, affirment que je le mérite. C’est déjà un bonheur si une seule personne sur cette planète estime que je mérite un trophée aussi prestigieux. Je suis vraiment fier. Cela signifie que je fais bien mon travail et je veux simplement continuer d’évoluer à ces altitudes. On verra ce que la vie me réserve. »









































