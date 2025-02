Kvaratskhelia : « Prêt à affronter l’une de ces deux équipes »

Titulaire ce soir contre Brest, Khvicha Kvaratskhelia a réalisé une très belle performance lors de la large victoire du PSG (7-0). L’international géorgien voit grand pour son équipe.

Khvicha Kvaratskhelia réalise des débuts timides sous le maillot du PSG. Mais l’international géorgien monte en puissance match après match. Ce mercredi soir, sur la pelouse du Parc des Princes, l’ancien napolitain a très certainement réalisé la meilleure performance depuis son arrivée à Paris, avec un but et une passe décisive. Présent en zone mixte, dans des propos relayés par Le Parisien, Kvara a évoqué cette rencontre, son adaptation à Paris, le futur du PSG en Ligue des champions…

Déjà gagné 7-0 dans ma carrière ?

« Je ne me rappelle pas de tous mes matches, mais je crois que c’est la première fois. »

Ses sensations sur le terrain

« C’était incroyable, on mérite notre victoire. Battre Brest 7-0, ce n’est pas facile. On a essayé de créer des occasions pour marquer tous ensemble. On peut être fiers de ce qu’on a réalisé ce mercredi soir.«

Cela semblait tellement facile pour le PSG

« Je pense que ce n’est jamais facile. On essaie de rendre cela facile, mais c’est le fruit d’un gros travail à l’entraînement. Un match n’est jamais simple, nous devons tout donner sur le terrain à chaque fois. »

Comment se sent-il depuis son arrivée au PSG ?

« Tout se passe très bien. Ce n’est jamais facile d’arriver dans un nouveau pays, un nouveau championnat. C’est vraiment différent, mais je travaille dur, c’est mon travail. Ma femme arrive. Tout se met en place. »

Une préférence pour le huitièmes de finale ?

« Je ne pense pas qu’il faille avoir de préférence. On doit juste être prêts à affronter l’une de ces deux équipes. Nous sommes le PSG. Pour nous comme pour eux, ce ne sera pas facile. On devra se battre jusqu’à la fin. »

Ce PSG peut remporter la Ligue des champions

« Oui, bien sûr qu’on peut gagner la Ligue des champions. Il faut travailler pour. »