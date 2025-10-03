Kvaratskhelia, quatre Portugais… Des nouveaux joueurs du PSG appelés en sélection 

La deuxième trêve internationale de la saison 2025-2026 ouvrira ses portes lundi. De nombreux joueurs du PSG ont été convoqués ce vendredi.

Le PSG va connaître sa deuxième coupure internationale après sa rencontre contre Lille dimanche soir (20h45, Ligue 1 +). Presque une vingtaine de ses joueurs vont rejoindre leurs sélections nationales respectives pour les quinze prochains jours. Ce vendredi, Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal, a dévoilé sa liste pour les matches de Qualifications à la Coupe du monde 2026 contre l’Irlande (11 octobre) et la Hongrie (14 octobre). Et dans cette dernière figurent quatre joueurs du PSG, Vitinha, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos et Joao Neves. Proche de retrouver les terrains, ce dernier avait déclaré forfait au dernier moment, n’étant pas encore à 100%.

Mbaye et Ndjantou avec l’équipe de France U19

Une trêve internationale qui va aussi concerner Khvicha Kvaratskhelia. Touché contre Auxerre, le numéro 7 du PSG a été convoqué par Willy Sagnol pour les matches de la Géorgie contre l’Espagne (11 octobre) et la Turquie (14 octobre). Reste à savoir s’il restera après le check-up du médecin de la sélection géorgienne. Auteur d’une grosse prestation lors du match contre le FC Barcelone, Ibrahim Mbaye ne sera pas non plus au Campus PSG durant la trêve. Il a en effet été convoqué en équipe de France U19 tout comme son coéquipier Quentin Ndjantou. Lee Kang-in retrouvera lui la Corée du Sud pour des matches amicaux contre le Brésil (10 octobre) et le Paraguay (14 octobre). Pas utilisé depuis le début de la saison par Luis Enrique, Matvey Safonov est tout de même convoqué avec la Russie pour les matches amicaux contre l’Iran (10 octobre) et la Bolivie (14 octobre).