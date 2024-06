Kvaratskhelia repousse l’offre de prolongation de contrat de Naples

Pour renforcer son attaque, le PSG aurait fait de Khvicha Kvaratskhelia sa priorité. Naples ne veut pas le voir partir et lui a fait une proposition de prolongation de contrat. Offre repoussée par l’international géorgien.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG devra renforcer son attaque. Dans cette optique, le club de la capitale aurait fait de Khvicha Kvaratskhelia sa priorité. Si le joueur est d’accord pour rejoindre les Rouge & Bleu, Naples ne veut pas entendre parler d’un départ de son international géorgien (23 ans), avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2027. Aurélio De Laurentiis et Antonio Conte, le nouveau coach du Napoli, ont rappelé à plusieurs reprises que Kvara n’était pas sur le marché cet été. Le président du club italien souhaiterait même convaincre son numéro 77 de prolonger son contrat.

A voir aussi : Khvicha Kvaratskhelia évoque de nouveau son avenir

Un salaire de 5 millions d’euros par an proposé à Kvaratskhelia

Jeudi, Aurelio De Laurentiis et Giovanni Manna, nouveau directeur sportif du club de Serie A, se sont rendus en Allemagne pour rencontrer Khvicha Kvaratskhelia et son agent. Lors de cette réunion, les dirigeants napolitains lui ont fait une offre de prolongation de contrat. Ils lui ont également expliqué qu’il était le joueur au cœur du projet, le leader de l’équipe. Pour le convaincre de prolonger de deux ans, soit jusqu’en juin 2029, il lui proposerait un salaire de cinq millions d’euros par an qui passera progressivement à sept millions d’euros dans les années à venir. Les deux dirigeants seraient également prêts à inclure une clause libératoire dans ce futur contrat, un souhait du clan Kvaratskhelia. Le Corriere dello Sport indique qu’Aurelio De Laurentiis fait un énorme sacrifice en proposant ce contrat, la situation financière du Napoli n’étant pas au beau fixe, avec en plus un important manque à gagner la saison prochaine sans Coupe d’Europe. Mais le quotidien sportif transalpin indique que Khvicha Kvaratskhelia a refusé cette proposition, demandant du temps pour réfléchir. Il est actuellement pleinement concentré sur son Euro avec la Géorgie, qui affronte l’Espagne en huitièmes de finale. La proposition du PSG, un salaire de 11 millions d’euros selon le quotidien, le fait aussi réfléchir, conclut le Corriere dello Sport.