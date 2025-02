Kvaratskhelia salue la belle performance du PSG contre Lyon

Ce dimanche, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Lyon pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Dans un match où il s’est fait peur en fin de match, le PSG s’est imposé (2-3).

En clôture de la 23e journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé contre Lyon grâce à un doublé d’Achraf Hakimi et d’un nouveau but d’Ousmane Dembélé. Après une première mi-temps poussive, les choses se sont animés en toute fin de match et le PSG a réussi à s’imposer (2-3). Au micro de DAZN, Khvicha Kvaratskhelia, élu homme du match, a salué la belle victoire parisienne ce soir.

« Je veux d’abord féliciter le PSG. Il a mérité de gagner. L’importance, c’est que l’on a pris les trois points. Il faut que l’on continue de prendre des points pour être sûr de gagner ce championnat. La fin de match folle ? Ils ont essayé d’attaquer avec tous leurs joueurs. C’est comme ça que cela se passe quand il y a 3-2. Il a fallu que l’on soit bon en défense. Ils ont attaqué jusqu’à la fin et on a bien défendu. »