Kvaratskhelia : « Signer au PSG ? Je n’ai pas hésité une seconde »

Lors du mercato hivernal 2025, le PSG a décidé de s’offrir les services de Khvicha Kvaratskhelia. Malgré les sollicitations, l’international géorgien n’a pas hésité une seule seconde avant de signer à Paris.

Khvicha Kvaratskhelia a été l’un des artisans des deux Ligues des champions remportées par le PSG. Lors du back-to-back, il a été étincelant lors de la phase à élimination directe, étant impliqué sur au moins un but lors de sept matches de suite. Il a été élu meilleur joueur de la compétition. Recruté lors du mercato hivernal 2025, l’international géorgien a tout de suite réussi à s’imposer dans le onze de départ de Luis Enrique. Dans une interview accordée à la BBC, il est revenu sur son arrivée au sein du club de la capitale.

« Le PSG est l’un des plus grands clubs de l’histoire du football »

« Quand je jouais en Russie, mon rêve était d’évoluer en Europe dans un grand club. Quand j’ai rejoint Naples, cela a été un moment clé dans ma carrière. Je me suis dit : maintenant, tu as une chance de montrer à tout le monde que tu mérites d’être là. À cette époque, en Géorgie, nous n’avions pas beaucoup de joueurs qui évoluaient au plus haut niveau dans les cinq grands championnats, donc cela semblait difficile à imaginer. Mais lorsque j’ai commencé à jouer, je me suis dit : « all in ». Je devais tout faire pour rester à ce niveau. Puis, rejoindre le PSG a représenté une nouvelle étape, car le PSG est l’un des plus grands clubs de l’histoire du football. J’étais extrêmement fier de venir ici. Bien sûr, j’avais d’autres offres, mais quand j’ai parlé avec le président et avec Luis Enrique, je n’ai pas hésité une seconde. Quand ils m’ont présenté le projet et la manière dont ils me voyaient, j’ai dit à mon agent et à mon père : ne discutez même pas avec les autres clubs. Je vais là-bas. Je savais que je pouvais réussir dans cette équipe.«

« Je suis très fier d’être l’un des prétendants »

Parmi les favoris pour remporter le Ballon d’Or 2026, le numéro 7 du PSG explique que s’il gagne le trophée, ce ne serait pas seulement un accomplissement pour lui mais également pour toute la Géorgie. « Je pense que pour les grandes nations de football, il est difficile de comprendre ce que cela représente pour un petit pays. C’est quelque chose qui paraît très lointain, presque impossible. Je suis très fier d’être l’un des prétendants. Être aux côtés de joueurs aussi extraordinaires est un privilège. Évidemment, je serais l’homme le plus heureux du monde, car je veux rendre fiers ma famille et mon pays. Je suis très fier de ce que j’ai accompli dans le football. Mais je veux continuer sur cette voie. Je dis toujours que ce que Dieu veut arrivera. Moi, je continue simplement à travailler et à m’entraîner. Je reste le même, je ne veux rien changer. On verra ce qui se passera. »