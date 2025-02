Kvaratskhelia : « Très agréable de jouer dans cette équipe »

Ce mercredi soir, le PSG recevait Brest en barrage retour de la Ligue des champions. Après avoir largement battu les Brestois à l’aller, les Parisiens ont encore surclassé les Bretons ce soir (7-0).

Large vainqueur de Brest lors du barrage aller de la Ligue des champions la semaine dernière (0-3), le PSG a offert un très beau spectacle ce mercredi en surclassant son adversaire du soir grâce à un récital. Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Désiré Doué, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos et Senny Mayulu ont fait trembler les filets (7-0). Les Parisiens s’imposent 10-0 sur l’ensemble des deux matches. Le club de la capitale se qualifie donc pour les huitièmes de finale où il affrontera soit Liverpool, soit le FC Barcelone. On connaîtra l’identité de l’adversaire parisien vendredi midi lors du tirage au sort. Au micro de Canal Plus Foot, Khvicha Kvaratskhelia a salué la très belle performance de son équipe.

« On est heureux aujourd’hui »

« C’était important de gagner. On se sent bien, on doit continuer comme ça. Marquer sept buts contre Brest, ce n’est pas facile. On est heureux aujourd’hui. Impressionné par l’équipe ? Il y a une qualité des joueurs ici qui est vraiment très haute. Ils m’aident sur le terrain. C’est très agréable de jouer avec eux. Je suis vraiment heureux. Le PSG capable de gagner la Ligue des champions ? Je pense que nous montrons que nous pouvons gagner tout ce qui est possible. Notre rêve est de gagner, c’est notre objectif, on va tout faire pour . »