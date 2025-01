Kvaratskhelia : « Un honneur de pouvoir porter le maillot du PSG »

Hier soir, le PSG a officialisé la signature de Khvicha Kvaratskhelia jusqu’en juin 2029. L’international géorgien a donné sa première interview comme joueur du PSG.

Attendue depuis plusieurs jours, l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia au PSG est désormais officielle. Le milieu offensif (23 ans) a signé un contrat de quatre ans et demi qui le lie au club de la capitale jusqu’en juin 2029. L’international géorgien arrive en provenance de Naples contre un chèque de 70 millions d’euros en plus de bonus. Après avoir signé son contrat, l’international géorgien s’est confié à PSG TV. Extraits choisis…

Son ressenti de signer au PSG

« C’est un honneur de pouvoir porter le maillot du PSG. C’était un rêve pour moi de jouer pour l’une des plus grandes équipes du monde. C’est une grande fierté et un rêve, et nous allons nous battre ensemble pour accomplir nos rêves. Je suis très heureux. »

Ce qui a fait pencher la balance du côté PSG

« Le projet est ce qui m’a convaincu de venir ici. Je sais ce que le club veut accomplir, et comment il travaille avec les joueurs. Cela correspond à ce que je suis, beaucoup de grands joueurs ont joué ici, je n’ai pas beaucoup réfléchi quand j’ai eu l’opportunité de venir à Paris. »

A voir aussi : Officiel : Khvicha Kvaratskhelia est un joueur du PSG !

Il connaît certains de ses nouveaux coéquipiers

« Je connais certains joueurs, oui. Fabian, avec qui j’ai joué à Naples. Et je connais Gigio, avec qui j’ai échangé avant de rejoindre le Paris Saint-Germain. »

Luis Enrique

« Il est un des meilleurs entraîneurs du monde, je sais que je vais apprendre beaucoup en travaillant avec lui, et je suis très heureux de devenir un joueur entraîné par Luis Enrique. »

Un mot pour les supporters

« Je veux les rencontrer bientôt, j’ai hâte de connaître de grandes émotions avec eux. Je suis très heureux de les rejoindre ici, et à très vite ! »