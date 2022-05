C’est le dossier qui a mis toute la planète football en ébullition : en fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé possédait deux options concrètes sur la table : prolonger avec le PSG ou tenter une nouvelle aventure du côté du Real Madrid. Un feuilleton qui aura finalement très largement traîné en longueur mais qui devrait livrer son épilogue dans les toutes prochaines heures.

Une bataille sur le point de se conclure

Un épilogue qui devrait grandement réjouir les supporters du PSG. En effet, depuis hier, plusieurs échos se rejoignent et font état d’un renouvellement de contrat pour le numéro 7 avec son club actuel. Un peu plus tôt dans la journée, c’est Gianluca Di Marzio qui y allait de ses informations en affirmant que l’international français avait écarté l’accord de principe avec la Casa Blanca pour parapher un nouveau bail avec le club de la capitale.

Une version unanimement corroborée par différentes sources quelques heures plus tard. Ainsi, L’Equipe, Le Parisien, RMC Sport et enfin Fabrizio Romano vont tous dans le même sens : Kylian Mbappé va bel et bien poursuivre son aventure avec le PSG. L’Equipe explique que le nouveau contrat, qui n’est toujours pas signé, devrait s’étendre jusqu’en juin 2025. Un retournement de situation parait aujourd’hui inconcevable, explique le média sportif. Kylian Mbappé pourrait annoncer sa décision ce samedi soir au Parc des Princes. Selon RMC, cette nouvelle devrait être accompagnée de nombreux changements au sein de l’organigramme. Des bouleversements qui devraient advenir la semaine prochaine.

[MAJ 16h15] RMC Sport et Le Parisien confirment que le joueur a prolongé avec le PSG jusqu’en 2025. L’annonce pourrait être faite ce soir au Parc des Princes.

[MAJ 16h50] Assez loquace sur les réseaux sociaux, la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, a répondu au « journaliste » Frederic Hermel en démentant le fait qu’il y ait eu un accord complet avec le Real Madrid.