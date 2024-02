Kylian Mbappé a choisi de signer au Real Madrid

Depuis qu’il est libre de s’engager où il le souhaite, Kylian Mbappé est encore une fois au centre de toutes les attentions. Des informations ont émergé de tous les côtés. C’est désormais Le Parisien qui affirme que l’attaquant français a fait son choix, celui de rejoindre le Real Madrid.

Rien est fait et signé aujourd’hui



L’information vient de tomber et elle vient du Parisien. Kylian Mbappé a choisi de rejoindre le Real Madrid. Selon le média français, le PSG n’a plus de doute et ne se fait plus d’illusions en ce qui concerne son avenir. Un transfert au Real Madrid va se produire pour beaucoup au PSG. En revanche, Le Parisien apporte une nuance. « Affirmer que c’est fait et signé serait faux aujourd’hui », peut-on lire. Du côté du Real Madrid, l’optimisme règne. Des négociations sont en cours pour faire de Mbappé le plus gros contrat de l’équipe madrilène.

Le Parisien explique également qu’un départ de la star française aurait un impact considérable sur la Ligue 1. Une décote de 20 % pour la période 2024-2029. La présence du jour dans le championnat rapporterait 140 millions au football français par an. À noter que les négociations entre Mbappé et le Real Madrid pourraient échouer s’ils ne trouvent pas de terrain d’entente concernant les Jeux Olympiques. Le joueur de 25 ans veut y participer et cette participation doit figurer dans son contrat.

Le PSG s’est préparé psychologiquement à son départ mais aussi financièrement. Surtout depuis que le joueur a renoncé à ses 100 millions d’euros de prime, suite à un accord conclu avec le club de la capitale. Kylian Mbappé reste déterminé cette saison. Il veut remporter tous les trophées possibles, dont la Ligue des Champions, avant de faire son grand départ.