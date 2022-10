Lundi soir, la 66e cérémonie du Ballon d’Or aura lieu au Théâtre du Chatelet à Paris. Pour la récompense individuelle suprême du football, le grandissime favori se nomme Karim Benzema. Kylian Mbappé figure parmi les 30 nommés, seul joueur du PSG dans ce cas. Mais il pourrait ne pas être présent dans la salle.

Alors que toute la fine fleur du football mondial est attendue au Théâtre du Châtelet, le numéro 7 du PSG pourrait ne pas se présenter. « Depuis plusieurs jours, l’attaquant du PSG se laisse désirer. Il hésite. Aux dernières nouvelles, sa décision est prise mais son clan tient à la garder secrète« , assure Le Parisien. Sa relation avec Karim Benzema n’est pas en cause de cette possible avance. « Les deux stars s’apprécient, se respectent et Mbappé ne conteste pas un instant le sacre du numéro 9 du Real Madrid. » Sa place dans le classement final pourrait expliquer cette hésitation sur sa présence à la cérémonie.

Hors du Top 5 ?

Interrogé par France Football il y a quelques mois, Kylian Mbappé avait donné son top 3, Karim Benzema, lui et Sadio Mané. Mais selon certaines fuites venues d’Espagne, l’attaquant du PSG ne serait pas dans le top 5. « La perspective de participer à une soirée où il ne serait même pas invité sur la photo ne réjouit pas spécialement le Parisien. » Malgré sa neuvième place la saison dernière, il était tout de même à la cérémonie et avait vu Lionel Messi remporter pour la septième fois le Ballon d’Or. L’international argentin ne sera, lui, assurément pas présent, n’étant pas présent dans les 30 nommées.