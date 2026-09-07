Kylian Mbappé agacé par une question sur le PSG et Ousmane Dembélé

Devant la presse, Kylian Mbappé est revenu sur plusieurs sujets, dont le PSG qui a remporté deux LDC et les efforts défensifs d’Ousmane Dembélé.

Considéré comme l’un des tous meilleurs, Kylian Mbappé a vu son ancien club, le Paris Saint-Germain, briller de mille feux en son absence. C’est simple et limpide, depuis son départ, les Rouge et Bleu ont remporté la Ligue des Champions à deux reprises. Un constat qui ne perturbe pas pour autant le natif de Paris, comme il l’a confié en conférence de presse avec le Real Madrid ce lundi.

La réponse de Kylian Mbappé sur le PSG et Ousmane Dembélé

« Je ne peux rien changer à ça. Cela m’est égal au final. Je ne connais pas tout du football, mais je pense en savoir plus que beaucoup. Moi, je suis tranquille. Ce ne sont pas des analyses, c’est une histoire que l’on vend. Parler de moi, ça fait vendre », a-t-il répondu avant d’être légèrement agacé par une question concernant Ousmane Dembélé et Raphinha.

Kylian Mbappé a ainsi été mis face aux attitudes des deux joueurs, eux qui n’hésitent pas à presser plus que tout autre joueur sur le rectangle vert. « Progresser sur le plan défensif pour être comme Dembélé et Raphinha ? Je ne sais pas. Je dois forcément progresser, comme tous les joueurs. Mais je peux jouer au plus idiot et te dire que je marque plus de buts que les deux joueurs qui viennent d’être cités, et qu’ils doivent mettre plus de buts pour être comme moi. Chacun est différent et je veux faire les choses intelligemment. Je n’aime pas comparer, car je fais aussi des choses que beaucoup ne font pas. »