Hier soir, Mike Maignan a été la victime de cris racistes sur la pelouse de l’Udinese. Kylian Mbappé, son coéquipier en équipe de France, a tenu à lui apporter son soutien.

Pendant que le PSG jouait son seizième de finale de Coupe de France contre l’US Orléans, l’AC Milan se déplaçait à l’Udinese dans le cadre de la 21e journée de Serie A. Cette rencontre a malheureusement encore une fois été le théâtre de cris racistes à l’encontre de Mike Maignan, le portier du club milanais. Alors que l’AC Milan menait au score (0-1), Mike Maignan, à la demi-heure de jeu, a quitté son but pour faire part à l’arbitre de la rencontre des cris racistes descendant des tribunes à son encontre. Le joueur formé au PSG a ensuite décidé de quitter le terrain, suivi par ses coéquipiers et ses adversaires. Après quelques minutes d’interruption, la rencontre a repris et l’AC Milan s’est finalement imposé grâce à un but d’Okafor à la 93e minute (2-3).

« Tu es très loin d’être seul Mike Maignan. On est tous avec toi »

Après ce nouveau comportement abject de supporters dans un stade de football, Mike Maignan a reçu une vague de soutien sur les réseaux sociaux venue du monde entier. L’indignation de telles actions encore en 2024 a été avancée, comme les non-actions des instances du football sur ce sujet très graves. À l’issue de la victoire du PSG, Kylian Mbappé a adressé un message de soutien à son coéquipier en équipe de France sur les réseaux sociaux. « Tu es très loin d’être seul Mike Maignan. On est tous avec toi. Toujours les mêmes problèmes et toujours AUCUNE solution. Trop c’est trop !!!!!!!!!!!! NON AU RACISME. »