Ce soir, l’Equipe de France joue son dernier match de la Ligue des Nations mais également le dernier avant la Coupe du Monde au Qatar contre le Danemark. Un match à enjeu pour les deux équipes. Deuxième du groupe à un point de la Croatie, la sélection danoise voudra s’imposer et espérer un faux pas des Croates pour se qualifier pour le Final Four de la compétition. De son côté, la France pourrait encore descendre en Ligue B en cas de défaite et d’une victoire de l’Autriche contre la Croatie.

Une attaque Mbappé-Giroud

Alors que l’on annonçait une attaque Kylian Mbappé-Christopher Nkunku, l’attaquant du PSG sera finalement accompagné d’Olivier Giroud. Les changements sont plutôt en défense et au milieu de terrain. Alphonse Areola commence dans les buts. Benoît Badiashile enchaîne avec une deuxième titularisation de suite. Le joueur de Monaco est associé à William Saliba et Dayot Upamecano en défense centrale. Ferland Mendy et Benjamin Pavard seront les pistons du 3-4-1-2 de Didier Deschamps. Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga sont titulaires au milieu alors qu’Antoine Griezmann se placera en soutien du duo Mbappé-Giroud.

Le XI de la France contre le Danemark

Areola – Upamecano, Saliba, Badiashile – Pavard, Tchouameni, Camavnga, Mendy – Griezmann (c) – Giroud, Mbappé