Dans le cadre de sa préparation à l’Euro 2024, l’Equipe de France affronte le Luxembourg demain soir (21h00 sur TF1). A la veille de ce match amical, la traditionnelle conférence de presse se tiendra en présence du sélectionneur Didier Deschamps et de son capitaine, Kylian Mbappé.

En fin de matinée et à un peu plus de 24h du match amical entre l’Equipe de France et le Luxembourg qui se jouera ce mercredi (21h00 sur TF1) au Stade Saint-Symphorien, les Bleus ont pris la direction de Metz. Un court voyage de Clairefontaine jusqu’en Moselle qui s’est effectué en train. Le néo-madrilène et capitaine des Bleus, Kylian Mbappé s’est présenté face aux journalistes présents sur place afin de répondre à leurs questions.

Mbappé s’exprime sur son transfert au Real

« Juste avant de commencer cette conférence de presse je voulais juste m’exprimer. Tout le monde a eu l‘information, ça y est c’est officiel je vais être un joueur du Real Madrid pour les cinq prochaines saisons au minimum. C’est un immense plaisir, un rêve qui se réalise. C’est beaucoup d’émotion. Je suis très content, libéré et soulagé et extrêmement fier. C’est le club où j’ai toujours rêvé d’être donc un grand merci. J’ai beaucoup d’excitation à l’idée d’aller dans ce très grand club, le meilleur du monde. J’arrive avec beaucoup d’humilité et merci aux personnes qui m’ont envoyé des messages et à ceux qui ont contribué dans cette opération. Merci au président Florentino Perez qui m’a toujours accordé sa confiance. »

Mbappé soulagé

« C’est un grand soulagement je suis très content, je pense que ça se voit facilement sur mon visage. J’ai beaucoup moins joué en fin de saison au PSG et tout le monde sait pourquoi. Je pense qu’un homme heureux a plus de chances de bien jouer qu’un homme malheureux. Il n’y a aucune excuse par rapport à mes performances passées et à celles que je vais connaître. »

Mbappé ne pensait pas jouer

« J’ai attaqué cette saison avec une ambition différente, avec des exigences différentes car j’ai toujours pensé que je n’allais pas jouer. Dès que j’ai joué, c’était déjà une saison réussie. Même si j’ai eu de meilleures saisons, c’était la plus difficile à jouer et j’ai une fierté de l’avoir jouée. Elle est peut être un peu moins bonne que mes standards, mais quand je vois tout ce que j’ai dû subir, je suis content et je pense que c’est la meilleure saison de ma carrière. »

Mbappé a été sauvé par Enrique et Campos

« On m’a fait comprendre que je ne jouerai pas avec Paris, on me l’a dit en pleine face, on m’a parlé violemment, on me l’a dit. Luis Enrique et Luis Campos m’ont sauvé. Je n’aurais pas remis un pied sur le terrain sans eux. C’est la vérité c’est pour ça que j’ai toujours eu cette reconnaissance pr rapport au coach et au directeur sportif. J’entends les critiques. Je pense être la meilleure personne qui analyse mes performances donc c’est sûr que c’est moins haut dans mes standards. Juste le fait de jouer c’était une grande fierté. Mais c’est sûr que l’année prochaine je ne me contenterai pas d’une année comme ça. »

Des gens ont rendu Mbappé malheureux

« Au PSG je n’étais pas malheureux, cela serait cracher dans la soupe et au visage des gens qui m’ont défendu, j’ai toujours été heureux. Mais des choses me rendaient malheureux. Un joueur comme moi ne pouvait pas le montrer car je suis un leader. On me suivait donc j’ai essayé d’être le plus positif possible. Le coach, les joueurs et les salariés du club m’ont soutenu. Ce serait un peu « batard » de cracher en disant que j’étais malheureux. Mais des choses et des gens m’ont rendu malheureux. Il y avait énormément de pression, mais ce n’est que du football et il y a plus grave dans la vie. »