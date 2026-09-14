Kylian Mbappé condamné à verser une indemnité au PSG

Si Kylian Mbappé a quitté le PSG durant l’été 2024, il est encore associé au club de la capitale. L’attaquant a été condamné par la cour d’appel de Paris à verser 60 000 euros au PSG.

Kylian Mbappé a joué pendant sept ans sous le maillot du PSG. L’international français a quitté les Rouge & Bleu libre de tout contrat et a signé au Real Madrid durant l’été 2024. Sa dernière année avec le club de la capitale a été chaotique en interne en raison de son choix de ne pas prolonger son contrat et de partir libre. Les deux clans se sont attaqués en justice. Ce lundi, la cour d’appel de Paris a condamné Kylian Mbappé à indemniser le PSG.

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Le PSG va recevoir 60 000 euros

Comme le rapporte L’Equipe, le 3 septembre 2026, la cour d’appel de Paris a condamné le joueur à payer 60 000 euros d’indemnités à son ancien club pour compenser « l’indisponibilité de sa trésorerie », pendant les 45 jours qu’ont duré les saisies, entre le 10 avril et le 25 mai 2025. Le PSG avait dû trouver en catastrophe une ligne de crédit afin de faire « face aux besoins de financement courant », ce qui lui a coûté de l’argent. Les juges ont en revanche débouté le club de sa demande de préjudice moral, indique le quotidien sportif. Les juges ont également refusé d’accorder un préjudice d’image et de réputation au PSG, qui réclamait sur ces fondements 1 euro symbolique, conclut L’Equipe.