Le magazine américian Forbes a établi le classement annuel des athlètes les mieux payés de la planète. On y retrouve sans surprise l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé.

Lorsque Kylian Mbappé a prolongé au PSG en mai 2022, les promesses n’étaient pas que sportives : elle étaient aussi financières. De 2017, l’année de sa signature à Paris, jusqu’au moment de prolongation, Mbappé touchait 18M€ brut/saison. Depuis 2022, le bondynois touche près de 72M€ brut/saison. Le magazine économique américain Forbes, a référencé le classement des sportifs les mieux payés du monde, et le numéro 7 y figure bel et bien. Un fait plutôt logique, quand on connaît l’impact mondial du futur attaquant du Real Madrid.

Les chiffres détaillés

Depuis le 1er mai 2023, Kylian Mbappé a empoché 82M€ sur le terrain. On y ajoute 19M€ grâce à ses contrats avec des marques comme Dior, Hublot, Nike et Oakley. Le français a donc touché un total de 101M€ au cours des 12 derniers mois, ce qui le place à la 6ème place du classement. Les anciens parisiens Leo Messi et Neymar Jr, sont classés respectivement à la 3ème et 7ème place du classement, avec des revenus estimés à 124M€ et 99,5M€. En outre, Kylian Mbappé est le sportif de 25 ans ou moins le mieux payé de la planète, devant un de ses concurrents directs pour le Ballon d’Or : Erling Haaland.