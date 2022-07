Kylian Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du monde. Il est aussi l’un des footballeurs qui fait rêver toutes les marques. Depuis deux ans, l’attaquant (23 ans) fait la couverture de la plus célèbre des simulations de football, FIFA. Et l’international français va faire la passe de trois.

Ce lundi après-midi, EA Sports a dévoilé la pochette de la version 2023 de FIFA. Et le numéro 7 du PSG y figure bien. Il est en compagnie de l’attaquante de Chelsea, Sam Kerr. Cette dernière avait d’ailleurs été annoncée dans le viseur des Féminines des Rouge & Bleu il y a trois ans. EA Sports indique également que le trailer de FIFA 23 sortira mercredi.

Presenting your #FIFA23 Cover Stars:@samkerr1 and @KMbappe ⭐️⭐️

Two phenomenal forces up front.

One ultimate strike partnership.

See the full reveal on July 20 ➡ https://t.co/yjXnlCteDR pic.twitter.com/oOWyqoqBzB

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 18, 2022