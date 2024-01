Kylian Mbappé de retour sur le côté gauche ?

Depuis plusieurs matches, Kylian Mbappé est placé au poste d’avant-centre par Luis Enrique. Un positionnement qui ne devrait pas durer, l’entraîneur du PSG envisageant de le replacer à gauche.

Kylian Mbappé est le meilleur buteur de Ligue 1 avec 18 réalisations. Malgré cela, le numéro 7 du PSG ne réalise pas le meilleur début de saison de sa carrière. Placé au poste de numéro 9 depuis le match de Ligue des champions contre Newcastle en Ligue des champions (28 novembre), l’international français a du mal à retrouver son meilleur niveau. Comme il y a un an, il n’aime pas forcément se retrouver à ce poste-là. Plusieurs fois, Luis Enrique a expliqué que l’ancien monégasque avait la liberté de se déplacer partout où il le souhaitait sur le terrain, et qu’il n’était pas placé comme un véritable avant-centre.

Une aubaine pour Ramos et Kolo Muani

Mais ce positionnement pourrait rapidement changer. Selon les informations de RMC Sport, le coach du PSG et son staff songeraient à replacer Kylian Mbappé côté gauche pour les prochains matches. Les choix de Luis Enrique « avaient beaucoup fait parler. D’autant que Kylian Mbappé semblait bien moins à l’aise dans ce rôle, même si son rendement restait très honorable« , indique le média sportif. Avec ce repositionnement dans le couloir gauche, cela permettrait à Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani de retrouver un peu plus de temps de jeu, avance RMC Sport. L’international portugais, qui n’a marqué que trois buts et délivré une passe décisive en 18 matches toutes compétitions confondues cette saison, n’a joué que six minutes lors des six derniers matches de l’année 2023 du PSG. Concernant l’international français, il a eu du temps de jeu lors de ces six dernières rencontres (202 minutes), mais n’a été décisif qu’une fois (but contre le FC Nantes).