Kylian Mbappé dément toute tension avec Ousmane Dembélé

Après la victoire contre Brest, Ousmane Dembélé avait été questionné sur le Ballon d’Or. Et ses paroles avaient été vues comme une réponse à Kylian Mbappé. L’ancien joueur du PSG assure ne pas avoir de tension avec son coéquipier.

Le 26 octobre prochain, le Ballon d’Or 2026 sera attribué. Trois joueurs du PSG peuvent prétendre à la distinction individuelle suprême dans le football, Fabián Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. Auteur de grosses saisons statistiques, Harry Kane ou bien encore Kylian Mbappé peuvent y prétendre également. La semaine dernière, des propos de Kylian Mbappé avait interpellé : « Il (Dembélé) a toujours été vu comme un joueur de talent. Moi, j’ai toujours été vu comme l’élu. J’ai tout de suite été au top, très tôt. Il a eu un parcours différent, les blessures, mais il s’est bien rattrapé ! » Le numéro 10 du PSG avait indirectement répondu à son ancien coéquipier à Paris. « J’ai toujours été comme ça. J’ai toujours été au fond de la classe entrain de travailler dur. Dans toute ma carrière, je n’ai pas dit un mot, j’ai travaillé énormément. Comme je l’ai dit, je n’ai jamais été l’élu. Mais j’ai bossé énormément. «

« Je pense qu’il n’y a pas vraiment de problèmes avec ça »

Dans une interview accordée à L’Equipe, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a démenti toute tension avec Ousmane Dembélé. « J’avais déjà parlé avec lui. Et non, il n’y a pas de tension. C’est un ami. Je pense qu’il n’y a pas vraiment de problèmes avec ça. Je suis vraiment très tranquille. Et je pense qu’en parlant de la Ligue des nations et de l’équipe de France, il faut toujours trouver un débat. Et je pense que celui-là, il est bien trouvé. »