Kylian Mbappé, des déclarations qui ne passent pas en interne au PSG

Ce jour, un entretien de Kylian Mbappé réalisé par France Football aurait mis de l’huile sur le feu en interne au PSG selon RMC. Explications.

Pour la troisième fois de sa carrière, Kylian Mbappé a été désigné meilleure joueur français par France Football, cette fois-ci pour ses performances individuelles réalisées en 2022-2023. Dans ce cadre, le joueur a accordé, le 12 juin dernier, un court entretien publié ce samedi à l’hebdomadaire dans lequel il évoque divers sujets. Parmi ceux-ci, l’ancien monégasque s’exprime notamment sur les difficultés rencontrées par le PSG en Ligue des Champions et sur l’exposition moindre dont il jouit en terre parisienne (voir ici). Un argumentaire qui aurait fortement déplu à plusieurs de ses coéquipiers, mais également à son président, à savoir Nasser Al-Khelaïfi.

Des crispations dans le vestiaire

C’est RMC qui nous apporte ces informations en ce samedi après-midi. Selon cette source donc, six de ses coéquipiers au club, dont deux nouvelles recrues, n’auraient nullement accueilli favorablement ces déclarations. Des dires qu’ils auraient transmis ce matin à Nasser Al-Khelaïfi. Toujours d’après RMC, un des messages de ces dits joueurs à son président disait : « Ceci est une insulte pour le club« . Nasser Al-Khelaïfi n’aurait, de son côté, pas non plus apprécié cette sortie qu’il jugerait comme choquante et offensante pour l’ensemble des composants du club de la capitale. « Si c’est ce qu’il pense, pourquoi ne part-il pas maintenant », voici, en substance, ce qu’il se serait demandé en lisant les propos de sa superstar. Enfin, RMC conclut en indiquant que Luis Campos continue à concocter son mercato en fonction de la présence de Kylian Mbappé..