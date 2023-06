Kylian Mbappé déterminé à rester au PSG cet été ?

C’était la bombe du début de semaine. Kylian Mbappé ne souhaite pas lever son option de prolongation de contrat jusqu’en juin 2025 avec le PSG. Malgré ça, il compte bien rester au PSG la saison prochaine.

Lundi soir, la presse européenne s’est emparé du dossier Kylian Mbappé. Dans sa prolongation de contrat avec le PSG, l’attaquant avait une option de prolongation de contrat d’un an, soit jusqu’en juin 2025. Une clause qu’il pouvait lever jusqu’au 31 juillet. Mais lundi, le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu, a envoyé une lettre au club pour expliquer qu’il ne lèverait pas cette dernière. Une lettre qui datait du 15 juillet 2022. Un procédé qui n’a pas plu au club, qui estime que cette lettre n’était pas nécessaire puisque le 31 juillet passé, la clause ne s’activait pas. Ne comptant pas le perdre libre, le PSG souhaite qu’il prolonge sinon il le vendra cet été.

🚨 BREAKING : Luis Campos a appelé Kylian Mbappé pour lui dire qu’il allait TOUT faire pour construire la meilleure équipe possible autour de lui 📞

Le joueur de son côté a l’air DÉTERMINÉ à rester au PSG la saison prochaine ! ⏳🇫🇷 [RMC Sport] pic.twitter.com/m8xgmThT01 — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 14, 2023

Il a échangé avec Luis Campos

Mais selon les informations de RMC Sport, le numéro 7 du PSG serait déterminé à jouer la saison prochaine avec le club de la capitale. « Il se projette la saison prochaine avec le PSG et un documentaire sur lui serait même à l’étude« , indique le média sportif. Ce dernier explique que Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, a appelé Mbappé pour lui dire en substance qu’il allait tout faire pour construire la meilleure équipe possible autour de lui. « En parallèle, des échanges ont eu lieu entre le président Nasser al-Khelaïfi et Fayza Lamari, la mère de la star. » Si la direction du PSG n’a pas totalement perdu espoir d’arracher une nouvelle prolongation, un transfert cet été est malgré tout envisagé pour la première fois, indique RMC Sport. Au club, on commence ainsi à imaginer une équipe sans Mbappé s’il reste inflexible. Malgré ça, aucun prix de vente n’a encore été fixé avance RMC Sport.

Pas d’accord sur le courrier envoyé

Le média sportif explique que pour l’histoire du courrier, les deux clans se renvoient la balle. « Dans le camp du joueur on considère que le PSG savait qu’il ne prolongerait pas et que la missive est venue simplement formaliser cela. Mais le club ne comprend pas l’utilité de la manœuvre et nie avoir été informé de manière explicite qu’il n’y avait aucune intention de prolonger en face. » Du côté du PSG, on avance même que des discussions ont eu lieu ces derniers mois autour d’une prolongation jusqu’à 2025. « Un clash est-il envisageable? Pour l’heure, ce n’est pas d’actualité. Mais Doha est très remonté. »