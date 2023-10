Kylian Mbappé encore et toujours associé au Real Madrid

Lors de la cérémonie du Ballon d’Or, hier soir à Paris, Kylian Mbappé a encore une fois dû se confronter aux questions des journalistes espagnols sur un futur transfert au Real Madrid.

Hier soir se tenait la cérémonie du Ballon d’Or au Théâtre du Châtelet de Paris. Si Lionel Messi a arracher son huitième trophée, tout le gratin du football était présent dans la capitale. De Jude Bellingham à Erling Haaland, la capitale brillait de mille feux. Mais encore une fois, les regards et les caméras se sont tournés vers un seul homme : Kylian Mbappé. Arrivé troisième au classement général, le Français n’a pas pu échapper, encore une fois, à une association avec le Real Madrid. En quittant la soirée, le joueur du Paris Saint-Germain est passé, sans s’arrêter, devant les caméras d’El Chiringuito, tout en subissant une nouvelle question sur un futur transfert vers l’Espagne.

« L’année prochain au Real Madrid ou non ? »

Il en fallu très peu pour que la fameuse question fuse vers les oreilles de l’attaquant parisien : « Kylian, comment tu vas ? L’année prochain au Real Madrid ou non ? » a crié le journaliste. Dans son élan, et entre deux flashs des photographes, Kylian Mbappé offre une seconde d’interêt au hurlement survenu à gauche avec un haussement d’épaule. Il n’en fallait pas plus, le compte X (Twitter) de l’émission s’est empressé de réaliser un montage de cet extrait. Un sourire et un petit geste qui semble aléatoire pour relancer le feuilleton interminable entre le numéro 7 et Madrid. Les prochains mois du dossier risquent d’être familiers…