Kylian Mbappé et Luis Enrique ont échangé ce matin

Ce samedi matin, au Campus PSG, une rencontre attendue s’est déroulée entre l’entraîneur parisien Luis Enrique et l’attaquant vedette Kylian Mbappé. Quelques heures seulement après que Mbappé ait été remplacé dès la pause lors du match nul entre Monaco et le PSG à Louis-II (0-0), les deux hommes ont échangé dans un tête-à-tête empreint de sérénité selon RMC Sport.

Une gestion différente pour les grands rendez-vous

Initiée par le champion du monde 2018 lui-même, cette discussion semble avoir jeté les bases d’une relation quelque peu apaisée entre le coach espagnol et son joueur phare. Luis Enrique a pris le temps d’expliquer à Mbappé les raisons derrière sa décision de le remplacer non seulement lors du match contre Monaco, mais également lors des deux rencontres précédentes.

Selon les dires de Luis Enrique, la transformation de Mbappé remonterait au 7 février, lors du match contre Brest en Coupe de France (3-1). Depuis cette date, le joueur ne serait plus tout à fait le même, ce qui pourrait être attribué au coup reçu à la cheville gauche par Brassier, un incident qui aurait pu avoir des conséquences bien plus graves.

De sources proches du staff, il ressort que Luis Enrique envisage une gestion différente de l’attaquant lors des prochains grands rendez-vous, notamment le match de Ligue des Champions de ce mardi (21h, RMC Sport 1). La décision de mettre Mbappé sur le banc est également motivée par la volonté du coach espagnol de préparer l’avenir, comme il l’a souligné en conférence de presse. Cette préparation est toutefois plus aisée en championnat qu’en compétitions de haut niveau.

Il semble donc qu’une volonté commune d’apaisement se soit manifestée lors de cet échange entre Luis Enrique et Mbappé. Les deux hommes ont été jugés constructifs dans leur démarche et désireux de trouver un équilibre dans leur collaboration future. Désormais, il revient à ces deux figures clés du PSG de concrétiser cet apaisement et de travailler ensemble vers des performances optimales sur le terrain.