A la fin de la saison passée, le PSG a perdu Kylian Mbappé sur le terrain, et Michel Montana sur le bord du terrain. Le speaker historique du club de la capitale qui a pris sa retraite, est revenu sur sa dernière avec l’attaquant français.

Le récent retraité qu’est Michel Montana était l’invité de l’émission de BFM Paris, Kopp Paris. A cette occasion, le speaker historique du Paris Saint-Germain et du Parc des Princes s’est fendu d’une anecdote concernant le dernier match qu’il a eu à animer au Parc des Princes, le 12 mai dernier. Ce soir là, le PSG s’incline face au TFC sur le score de 3 buts à 1, mais se voit remettre le titre de champion de France : « En après match, un moment donné je le croise sur la pelouse et je lui dit : ‘On part en même temps’. Il me prend par l’épaule il me dit : ‘C’est les meilleurs qui s’en vont’ (sourire)« , raconte Michel Montana.