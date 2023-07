Kylian Mbappé n’a pas changé d’avis sur son futur

Ce lundi, les internationaux ayant participé à des matches en juin sont attendus au Campus PSG. Kylian Mbappé sera présent. Le flou qui entoure son avenir aussi.

Alors que plusieurs joueurs ont repris le chemin de l’entraînement la semaine dernière, ceux qui ont joué avec leurs sélections respectives au début du mois de juin sont attendus ce lundi au nouveau centre d’entraînement du PSG. C’est bien sûr le cas de Kylian Mbappé. Avec ce retour, c’est également le feuilleton sur son avenir qui va ouvrir un nouvel épisode. RMC Sport explique que depuis sa prise de parole sur son choix de ne pas activer la clause de prolongation d’un an dans son contrat actuel, il n’a pas changé d’avis. Il veut faire la saison sous le maillot du PSG. Du côté du club, on ne serait pas contre qu’il reste, mais à une condition, qu’il prolonge. Si ne le souhaite pas, les dirigeants parisiens tenteront de le vendre cet été. Le média sportif explique que les choses devraient se décanter cette semaine.

Le PSG attend toujours sa réponse après l’ultimatum posé

Lors de la présentation de Luis Enrique le 5 juillet dernier, Nasser al-Khelaïfi avait fixé un ultimatum à son joueur, pour qu’il prenne une décision sur une prolongation ou non dans les 10 jours. « Ce délai d’une dizaine de jours arrive donc à expiration. Et le PSG attend toujours la réponse définitive de Kylian Mbappé à cet ultimatum« , avance RMC Sport. Ce dernier se demande comment réagirait le PSG si Kylian Mbappé campait encore sur ses positions. « Dans sa lettre envoyée au club, le joueur, en fin de contrat en 2024, annonçait ne pas vouloir prolonger. Dans son entourage, on ne disait pas autre chose. Une posture qui crispe à Doha, où on réfléchissait à durcir le ton. Pourrait-on aller jusqu’à imaginer que Mbappé soit sur le banc pour les matchs de Paris en début de saison?«