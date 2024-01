Kylian Mbappé n’est plus le joueur le plus cher du monde

Kylian Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du monde. Mais l’attaquant du PSG n’est pas le joueur le plus cher du monde selon l’observatoire du Football CIES.

Kylian Mbappé arrive en fin de contrat le 30 juin prochain avec le PSG. L’attaquant ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Avec cette fin de contrat court, sa valeur marchande a largement diminué. L’Observatoire du Football (CIES) a dévoilé son classement des joueurs les plus chers du monde. Et sans surprise, l’international français a dégringolé dans le classement. Il est classé 27e avec une valeur marchande estimée à 106,2 millions d’euros par le CIES. Il est très loin du leader, Jude Bellingham estimé à 267,5 millions d’euros. Le joueur du Real Madrid devance Erling Haaland (251, 2) et Vinicius JR (250,3).

Xavi Simons estimé à 112,5 millions d’euros

Kylian Mbappé n’est plus le joueur appartenant au PSG avec la plus grosse valeur marchande. Il est devancé par Xavi Simons, rapatrié par les Rouge & Bleu cet été et prêté dans la foulée au RB Leipzig, où il brille avec déjà six buts et neuf passes décisives en 25 matches. L’ancien monégasque voit également Eduardo Camavinga, joueur du Real Madrid, être le Français avec la meilleure valeur marchande selon l‘Observatoire du Football (CIES) avec 132,7 millions d’euros. Dans le Top 30, il est le seul joueur à qui il reste moins de deux ans de contrat. Trois autres joueurs du PSG figurent dans le TOP 100 des meilleures valeurs marchandes, Gonçalo Ramos (90,4 millions), Warren Zaïre-Emery (80,4) et Randal Kolo Muani (77,3).