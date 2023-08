Alors que l’on pensait ce dossier au point-mort, Kylian Mbappé a réintégré le groupe de Luis Enrique. Un changement de cap radical qui pourrait bien déboucher sur une prolongation.

Un bras de fer s’est lancé depuis de longues semaines entre Kylian Mbappé et le PSG. La raison ? Le Bondynois ne souhaitait, à l’origine, nullement prolonger son contrat, celui-ci prenant fin dans moins d’un an. Dos au mur, le PSG a donc décidé de sévir en l’écartant, purement et simplement. Il n’a ainsi pas pris part à la tournée en Asie ni à la rencontre de ce samedi soir face au FC Lorient (0-0, 1ère journée de Ligue 1). Non, à la place, Kylian Mbappé était assis en tribunes en compagnie de son ami, et nouvelle recrue parisienne, Ousmane Dembélé. Mais tout a changé en ce dimanche matin. Preuve que le football va réellement à une vitesse folle.

Rien d’acté mais…

Car oui, si on a appris que Kylian Mbappé se trouve de nouveau à la disposition de Luis Enrique, Foot Mercato nous indique dans la foulée que cet état de fait pourrait bien cacher une future prolongation. En tout cas, selon cette source, le principal intéressé ne serait plus si fermé à cette éventualité, bien au contraire. Avec le recrutement réalisé par Luis Campos, Kylian Mbappé se montrerait satisfait et il pourrait, de ce fait, accepter la requête du PSG. C’est-à-dire signer une prolongation d’une année, ce qui le lierait au club parisien jusqu’en juin 2025, mais avec l’assurance de pouvoir plier bagages en direction du Real Madrid dans un an. FM précise que l’ancien monégasque aimerait également beaucoup évoluer de nouveau avec Bernardo Silva. Il effectuerait même un forcing en ce sens. Néanmoins, à l’heure actuelle, cette piste parait extrêmement complexe à boucler.

Des informations corroborées par RMC. Les discussions entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi, très productives, ont apparemment débuté ce samedi matin et devrait se prolonger dans la journée de dimanche. Le média précise que c’est bien le président parisien qui manœuvre désormais ce dossier très épineux. Si rien n’est évidemment acté, Le PSG serait aujourd’hui confiant quant à une issue positive, surtout que Kylian Mbappé représenterait toujours la pierre angulaire du projet rouge et bleu.