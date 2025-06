Kylian Mbappé porte plainte pour harcèlement moral contre le PSG : Deux juges d’instruction saisis

Le feuilleton entre Kylian Mbappé et le PSG prend une nouvelle tournure judiciaire. Deux juges d’instruction ont été saisis suite à la plainte pour « harcèlement moral » déposée par l’attaquant, désormais au Real Madrid, contre son ancien club. Cette décision marque une étape significative dans le contentieux opposant la star du football français au club de la capitale.

La nouvelle, révélée ce jeudi 26 juin 2025, intervient alors que les relations entre Mbappé et le PSG étaient déjà tendues depuis plusieurs mois, notamment concernant des litiges financiers et des accusations de mise à l’écart du joueur lors de la dernière saison. La plainte pour harcèlement moral cible des agissements présumés du club qui auraient visé à nuire au bien-être et à la carrière du joueur. Selon des sources proches du dossier, la saisine de deux juges d’instruction signifie l’ouverture d’une information judiciaire approfondie. Il s’agit d’une procédure pénale qui permettra de mener des investigations poussées, d’auditionner les différentes parties et de recueillir des preuves pour éclaircir les allégations de harcèlement. Cette démarche souligne la gravité des faits dénoncés par le joueur et la volonté de la justice de faire la lumière sur cette affaire.

Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid cet été après avoir passé sept saisons au PSG, dénonce des pressions et des comportements jugés inappropriés de la part de l’équipe dirigeante parisienne. Ces accusations font écho à des tensions déjà palpables l’année dernière, lorsque des informations avaient fait état d’une « mise au loft » de certains joueurs, dont Mbappé se serait estimé victime. L’UNFP (Union Nationale des Footballeurs Professionnels) avait d’ailleurs déjà déposé une plainte pour des faits similaires concernant cette pratique. Outre le volet pénal, le conflit entre Mbappé et le PSG comprend également un important litige financier. Le joueur réclamerait des salaires et des primes impayés, ayant même fait saisir à titre conservatoire une somme conséquente sur les comptes du club en avril dernier.

Cette affaire judiciaire promet d’être complexe et de faire grand bruit dans le monde du football. Elle soulève des questions importantes sur les relations entre les clubs et leurs joueurs, notamment en fin de contrat, et sur les limites des pratiques managériales dans le sport de haut niveau. Les investigations des juges d’instruction devront déterminer si les accusations de harcèlement moral sont fondées et quelles en seront les conséquences pour le Paris Saint-Germain.