Kylian Mbappé présent dans le top 10 des plus fortes valeurs marchandes au monde

Kylian Mbappé fait partie des meilleurs joueurs du monde. L’attaquant du PSG est également l’un des joueurs avec la plus grande valeur marchande au monde selon le CIES.

Depuis plusieurs années, Kylian Mbappé figure parmi les meilleurs joueurs du monde. Le numéro 7 du PSG affole les compteurs et bat les records de précocité les uns après les autres. Cette semaine, l’observatoire du football (CIES), a dévoilé son classement des valeurs marchandes des joueurs du football mondial. Et ce classement est dominé par Erling Braut Haaland avec une valeur estimée à 245,1 millions d’euros. L’attaquant de Manchester City devance Vinicius JR (196,3 millions d’euros). Bukayo Saka, ailier d’Arsenal complète le podium avec une valeur marchande estimée à 195,8 millions d’euros. Pour trouver trace d’un joueur du PSG, il faut descendre à la 10e place et la présence de Kylian Mbappé.

Quatre joueurs du PSG dans le top 100

L’international français est estimé à 163,2 millions d’euros. Un prix surprenant mais qui s’explique par le fait que son contrat avec les Rouge & Bleu se terminent dans un an. S’il avait un contrat qui le liait plus de trois ans au PSG, sa valeur marchande serait de 261,8 millions d’euros indique le CIES. Il remontrait alors à la deuxième place, juste derrière Vinicius (314,9). Trois autres joueurs du PSG figurent dans ce top 100. Gianluigi Donnarumma (45e) estimé à 75,1 millions d’euros, Vitinha (85e, 60,3) et Achraf Hakimi (98e, 53,7).

Le Top 10 des plus fortes valeurs marchandes

Erling Haaland (Manchester City) : 245,1 millions d’euros

Vinicius Jr (Real Madrid) : 196,3 millions d’euros

Bukayo Saka (Arsenal) : 195,8 millions d’euros

Jude Bellingham (Borussia Dortmund) : 190,2 millions d’euros

Rodrygo (Real Madrid) : 184,5

Pedri (FC Barcelone) : 178

Gavi (FC Barcelone) : 174,1

Jamal Musiala (Bayern Munich) : 170,2

Phil Foden (Manchester City) : 166,8

Kylian Mbappé (PSG) : 163,2

