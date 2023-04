Kylian Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du monde. Il est également une icône mondiale et un modèle pour de très nombreuses personnes. Jeudi, The Times a dévoilé son classement des 100 personnalités les plus influentes du monde.

Comme chaque année, le magazine The Times dévoile son top 100 des personnalités les plus influentes du monde. Et dans ce classement, Kylian Mbappé est le seul français à y figurer. Le numéro 7 du PSG figure dans la catégorie des innovateurs au côté notamment de la numéro 1 mondiale de tennis, Iga Swiatek. Dans le texte écrit par la journaliste Vivienne Walt, l’international français est fortement encensé. « Lorsque Mbappé a pesé un transfert à neuf chiffres du Paris Saint-Germain au Real Madrid l’année dernière, Macron l’a appelé et l’a supplié de rester pour le bien de la France. Mbappé est resté au PSG. Malgré son incroyable célébrité, Mbappé a trois vérités personnelles de sa mère qui le maintiennent sur les rails : « Respect, humilité, lucidité » »

Messi également dans ce classement

Kylian Mbappé n’est pas le seul joueur du PSG dans ce classement, puisque Lionel Messi est également présent. La Pulga figure dans la catégorie des titans et a le droit à un éloge de la légende du tennis, Roger Federer. « Il n’est pas nécessaire de rappeler ici ses records de buts et de victoires. Ce qui me frappe chez Messi, 35 ans, c’est la constance de sa grandeur depuis tant d’années. C’est si difficile à atteindre et à maintenir. Il dribble comme un magicien et ses passes sont des œuvres d’art. Son sens de l’observation et son sens de l’anticipation dépassent presque l’entendement. Ma carrière vient de s’achever. Je réalise maintenant le poids que nous, les athlètes, portons. Mais dans notre vie quotidienne, nous ne nous en rendons même pas compte. Pour un joueur de football comme Messi, ce poids est sans doute plus important, car il représente à la fois un club de renommée mondiale et un pays passionné. […]Ne clignez pas trop souvent des yeux lorsque Messi se produit sur le terrain. Vous pourriez manquer quelque chose d’incroyable.«