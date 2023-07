Kylian Mbappé privé de Ligue des Champions par le PSG ?

Alors que le feuilleton qui oppose le PSG et Kylian Mbappé bat son plein, les informations à ce sujet fusent d’heure en heure. Après la mise à l’écart du joueur pour la tournée estivale au Japon, son intégration du loft, la fermeté des positions de part et d’autre, les rumeurs saoudiennes, vient désormais les sanctions potentielles.

Dans ce bras de fer qui oppose le Paris Saint-Germain et son attaquant vedette Kylian Mbappé, le mot d’ordre semble être la fermeté. Le joueur de son côté n’affiche aucune autre volonté que d’aller au bout de son contrat afin de décrocher un véritable jackpot sur le plan financier : son salaire au PSG auquel viendrait s’ajouter diverses primes, et son salaire au Real Madrid à partir de l’été prochain, sans oublier la prime à la signature tant il arriverait libre de tout contrat. Un scénario que les dirigeants du club de la capitale souhaiteraient éviter à tout prix tant les finances du club seraient menacées. Pour aller dans ce sens, par le biais de son président Nasser Al-Khelaïfi, le Paris Saint-Germain affiche sa position clairement : soit Kylian Mbappé quitte le club cet été, soit il signe un nouveau contrat allant au-delà de 2024. Afin de faire passer le message et le marteler au clan Mbappé, le PSG a fait part d’un courrier à son joueur ces dernières semaines, dans lequel le souhait de l’état major parisien était détaillé et expliqué.

Et pour faire preuve de cohérence et lier la parole aux actes, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont tapé du poing sur la table ces dernières heures. En effet, après la rencontre amicale de ce vendredi remportée (2-0) face au Havre, Kylian Mbappé a été mis au courant de sa non-convocation pour la tournée estivale au Japon. Une première sanction qui témoigne de la volonté du club de la capitale d’asseoir son autorité.

Des sanctions sur la durée ?

L’absence de Kylian Mbappé dans l’avion de ce samedi en direction du Japon a été suivie d’une décision on ne peut plus logique : son intégration du groupe des « lofteurs ». En effet, au moment où le groupe de Luis Enrique décollait pour le pays du soleil levant, le champion du monde 2018 a rejoint Julian Draxler, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum ou encore Colin Dagba au Campus PSG de Poissy (78). Outre cette première sanction à l’encontre de son joueur, le Paris Saint-Germain pourrait aller plus loin dans sa volonté de faire passer son message à Kylian Mbappé. En effet, selon le journaliste anglais Ben Jacobs, le champion de France pourrait prendre la décision de ne pas inscrire son numéro 7 sur la liste UEFA, le privant ainsi de Ligue des Champions pour la saison 2023/2024 s’il venait à aller au bout de son idée de rester sous les cieux parisiens avec un contrat qui arrive à terme en juin 2024. « Le club espère que Mbappé se rend compte qu’il va vivre une saison difficile s’il attend simplement le Real Madrid l’été prochain« , écrit notre confrères d’outre-Manche sur son compte Twitter. Un scénario qui ne serait pas des meilleurs pour le joueur qui devrait prendre part à l’Euro 2024 à la fin de la saison prochaine, et possiblement au Jeux Olympiques de Paris quelques semaines après.

Cependant, Ben Jacobs précise qu’une telle décision ne pourrait être prise par les dirigeants parisiens que sur des bases sportives. Tout autre motif évoqué pour écarter Kylian Mbappé de la liste UEFA pourrait légalement mettre en difficulté le Paris Saint-Germain. Cependant, si le PSG y pense, la réalité est tout autre. En effet, le journaliste britannique précise que « le PSG n’a pas encore pris de décision finale sur la composition des équipes pour la Ligue des Champions, et ne le fera que plus tard« . Une dernière précision confirmée par le spécialiste mercato Fabrizio Romano qui lui indique que « le PSG n’a PAS encore pris de décision sur les compositions des équipes pour le Ligue des Champions […] cela sera discuté en août, pas maintenant« .