Kylian Mbappé a réalisé une Coupe du monde de grande facture. De quoi lui offrir le cœur de millions de français à travers l’Hexagone.

Pour la seconde fois consécutive, la France est parvenue à atteindre la finale de la Coupe du monde. Une vraie prouesse pour les hommes de Didier Deschamps. Malheureusement, cette fois-ci, l’Argentine s’est dressée devant les Tricolore et s’est imposée après la fameuse séance de tirs au but. Kylian Mbappé, meilleur buteur de la compétition, a, lui, affiché un niveau assez dingue durant près d’un mois.

Kylian Mbappé mis en avant

Auteur de huit buts, dont trois en finale, Kylian Mbappé s’est clairement placé comme le facteur X de cette Équipe de France. Rien de bien étonnant alors à le voir au plus haut au sein des différents sondages de popularité. Ce jour, c’est le JDD qui relaye son Top 50. Un classement qui voit l’attaquant du PSG s’octroyer la quatrième position. Il est le premier footballeur de ce top. Olivier Giroud (9e), Antoine Griezmann (11e) et Hugo Lloris (18e) suivent. Une enquête réalisée entre le 12 et le 14 décembre dernier alors que la Coupe du monde battait son plein.