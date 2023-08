Kylian Mbappé réintègre officiellement le groupe du PSG !

Énorme retournement de situation dans le dossier Kylian Mbappé ! Le joueur vient, en effet, tout juste d’être réintégré au sein du groupe de Luis Enrique. C’est officiel !

Si on vous expliquait en ce dimanche matin que la situation de Kylian Mbappé ne devrait pas évoluer dans les prochains jours, c’est finalement l’inverse qui se produit dans la foulée. Car oui, comme indiqué de manière officielle par le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé quitte le groupe des lofteurs dans lequel il se trouvait depuis l’entame de son bras de fer avec sa direction. Le capitaine tricolore retrouve ainsi le groupe rouge et bleu ce dimanche et s’entraînera donc avec l’équipe première désormais.

🚨🚨 BREAKING : Le PSG a communiqué sur la situation de Kylian Mbappé : "Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappe avant le match PSG – Lorient, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin"… pic.twitter.com/CWuLPGG0sg — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 13, 2023

Des discussions constructives

Le PSG a communiqué pour rendre la chose officielle : « Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG – Lorient, le joueur a été réintégré dans l’équipe première d’entraînement ce matin », a notamment exposé le club de la capitale en ce qui concerne Kylian Mbappé. Un sacré retournement de situation en somme. Reste à connaître la teneur de ces discussions et si ce feuilleton est désormais, oui ou non, entériné.

En attendant, L’Équipe nous informe que Nasser Al-Khelaïfi sera présent du côté de Poissy ce dimanche pour discuter avec Kylian Mbappé. L’occasion également pour le président rouge et bleu de s’exprimer devant le groupe au Campus PSG. RMC confirme, de son côté, que le PSG souhaite désormais que les choses s’apaisent, la situation initiale ne profitant, in fine, à personne.