La saga Mbappé reprend de plus belle et le PSG a posé les bases : soit le joueur prolonge son contrat, soit il devait être vendu cet été. L’Équipe rapporte qu’au club, on n’écarte désormais plus la possibilité de voir Mbappé ne plus jouer à Paris tant qu’il n’aura pas accepté de prolonger son contrat.

Dans son édition du jour, le journal sportif rapporte que le discours officieux tenu par le club à Mbappé est le suivant : “Tous ceux qui ne voyagent pas au Japon ne font pas partie des plans du club.” Le Paris Saint-Germain assure aussi que la non-décision de Kylian Mbappé sur son avenir “paralyse” les investissements sur le marché des transferts. Une position répétée ce vendredi soir par le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, directement auprès du Français. Les dirigeants souhaitent donc entamer ce qu’ils appellent « le futur PSG sans Mbappé », et ceci dès cette tournée au Japon.

Néanmoins ce vendredi, Nasser al-Khelaïfi n’a eu aucun contact avec Florentino Pérez, et attend le 31 juillet, dernier jour pour que Mbappé puisse lever l’option sa clause, pour mettre officiellement l’international français sur le marché des transferts. Certains clubs auraient même déjà appelé Paris à ce sujet, mais il faudra aussi convaincre le joueur. Mbappé, qui ne laisse rien filtrer de ses émotions n’a toujours pas réagi à cette énième épisode… Comme Julian Draxler, Colin Dagba, Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo ou Leandro Paredes, jugés indésirables et placés sur la liste des transferts, Mbappé ne prendra donc pas l’avion pour le Japon ce matin.

Déjà un accord avec le Real Madrid en 2024 ? Le PSG en est certain

Le Parisien confirme que le PSG a mis son joueur sur le marché des transferts, et cette décision d’écarter le joueur de la tournée au Japon est “tout sauf anodine, et marque un tournant inhabituel dans la façon dont le club gère ses stars : c’est une décision prise en faveur de l’institution, de sa quiétude et de sa puissance.” Le message est clair : PERSONNE n’est au-dessus de l’institution. Au sein du PSG, il n’y a pas de doute : Kylian Mbappé a d’ores et déjà un accord avec le Real Madrid pour une arrivée libre à l’été 2024, ce qui est considéré comme une trahison majeure par le club. Par conséquent, le joueur va donc intégrer le “Loft”, le temps que cette situation tendue se règle. Par ailleurs, la famille de l’attaquant français n’a pas pu être jointe ce vendredi soir.