Kylian Mbappé rend hommage à la carrière d’Eden Hazard

Kylian Mbappé réagit à l’annonce de retraite d’Eden Hazard avec un petit message d’adieu sur ses réseaux sociaux.

C’est la grande annonce du jour pour les amoureux du football, Eden Hazard prend officiellement sa retraite. Par une publication Instagram, le joueur du Real Madrid qui a fait rêver tous les passionnés lors de son passage au LOSC et à Chelsea, annonce qu’il n’enfilera plus ses crampons. Kylian Mbappé, grand amoureux du ballon rond et énorme reconnaissant, ne tarde pas pou, lui aussi, faire ses adieux à l’attaquant belge. Les deux joueurs s’étaient rencontrés lors de la victoire de la France face à la Belgique (1-0) en demi-finale de la Coupe du Monde 2018. Le Parisien s’adresse alors directement en story à Eden Hazard en partageant l’annonce du joueur : « Le grand Eden. MERCI ! »