Kylian Mbappé a joué sept ans au PSG. Sa dernière saison a été houleuse, lui qui a décidé de ne pas prolonger. L’international français est encore revenu sur cette dernière saison parisienne.

Après des débuts tonitruants sous le maillot de l’AS Monaco, Kylian Mbappé avait rejoint le PSG durant l’été 2017. Il jouera sept ans au sein du club de la capitale, remportera de nombreux trophées (14) et est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu (256 buts en 308 matches). Mais lors de sa dernière saison chez les doubles champions d’Europe, il a été en conflit avec ses dirigeants en raison de son souhait de ne pas prolonger son contrat et de partir libre à l’issue de ce dernier.

« Et vous ne savez pas tout »

Depuis son départ, les deux clans se sont attaqués devant les tribunaux et ont chacun gagné certains procès. Dans une interview accordée à AS, l’attaquant (27 ans) est revenu encore une fois sur sa dernière saison sous le maillot du PSG. « Une dernière saison au PSG difficile à vivre ? Bien sûr. Et vous ne savez pas tout. Ça fait partie de mon parcours. Je ne pense pas que, deux ans plus tard, je doive critiquer qui que ce soit. Ça a été très difficile, mais c’est du passé et c’était une étape de plus que je devais franchir pour réaliser mon rêve. »