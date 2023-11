Kylian Mbappé s’exprime sur son rôle envers la jeunesse

Kylian Mbappé est une superstar du ballon rond, encore plus depuis sa Coupe du monde XXL en décembre dernier. Son influence qui va au-delà des frontières du football ne lui permet pas toujours de prendre la parole, tant ses sorties sont scrutées par les observateurs.

Il se fait plus rare que d’habitude en interview, même s’il est le capitaine des Bleus. Ce jour, il a pris la parole auprès du Parisien mais pas pour parler terrain mais plutôt de ses actions envers les jeunes. Il y évoque aussi son engagement avec son association IBKM auprès de OneSight, une fondation qui a testé gratuitement la vue de 1 000 enfants issus de milieux défavorisés. L’attaquant parisien le sait, il fait rêver des milliers de jeunes et il veut être à la hauteur de leurs espérances.

Le temps qu’il prend pour les enfants

« Avec les enfants, je ne fonctionne pas en termes de temps, mais en fonction des besoins. On ne peut pas limiter des enfants à une notion de temps, ce serait tellement réducteur. Il y a des périodes où j’accorde moins de temps à cause de mon calendrier sportif. Mais dès que j’ai du temps libre, je suis toujours là »

Un exemple pour la jeunesse

« Ce qui est bien, c’est que mes erreurs les guident autant que mes réussites. Cela leur donne une idée du monde qui les attend. Mais bien sûr, quand tu as des enfants qui te regardent avec ces yeux-là, qui t’admirent comme ça, tu essaies de leur donner le meilleur des exemples. Pourtant, le meilleur des exemples n’est, selon moi, pas forcément représenté par le succès.

La vraie vie, celle qui les attend, est faite de belles choses et d’autres qui le sont parfois un peu moins. Mais aujourd’hui, c’est une journée où on ne doit montrer que les beaux côtés. Sensibiliser les enfants aux soins de la vue, c’est leur permettre d’être en condition pour mieux entreprendre ce qu’ils veulent dans la vie, pour leur ôter, si besoin, un obstacle dans leur parcours »

Des demandes insolites

« J’ai parfois eu droit à des demandes complètement insolites. Une fois, un petit m’a demandé de lui signer un autographe sur le front, un autre si je pouvais lui prêter ma jambe droite, une fois carrément que je me coupe le pied pour lui donner… (Il s’esclaffe) Mais ce sont des remarques d’enfants, c’est amusant »

Ses responsabilités

« Je n’ai pas besoin d’aller voir les enfants pour savoir quelles sont mes responsabilités. Les enfants, il faut les préparer au monde mais il faut aussi les laisser être des enfants. Ils auront bien le temps d’avoir des problèmes d’adultes. Quant à mes responsabilités, je les connais très bien, peut-être même trop bien. Et aujourd’hui, ma responsabilité c’est, avec mon partenaire qui a la bienveillance et la classe de les accompagner, d’aider ces gamins pour qu’ils aient la meilleure vue possible »

Le petit chambrage sur son ami Dembélé

« (Il éclate de rire)… À qui pourrais-je donner des lunettes ? Ah ben tiens, je pourrais en donner à Ousmane Dembélé, ça l’aiderait à marquer (il rit encore). Avec des questions comme ça, le mieux c’est de tirer sur ses amis (rires). »