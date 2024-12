L’histoire entre le PSG et Kylian Mbappé n’a pas pris fin de la meilleure des manières. Si de la rancune peut exister des deux côtés, l’attaquant international français continue de déclarer sa flamme au club de la capitale.

Le départ de Kylian Mbappé au PSG ne s’est pas fait dans les meilleures conditions, mais le club de la capitale restera important dans la vie et la carrière du champion du monde 2018. Dans le cadre du programme beUNITED avec BeIN Sport, Kylian Mbappé est parti à la rencontre de jeunes en situation de handicap pour répondre à leurs questions et découvrir le cécifoot en compagnie du champion paralympique Hakim Arezki. C’est dans ce contexte que le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale a été interrogé sur son lien avec le Paris Saint-Germain : « Si je n’avais pas pu aller au Real Madrid, je serais resté au PSG toute ma vie ! J’ai fait 7 ans au Paris Saint-Germain, ça a été un honneur. Je pense que peut-être je ne l’ai pas assez dit, pas assez montré, mais j’ai toujours pris conscience d’où j’étais et du grand club qu’est le PSG. J’ai toujours dit que c’était le plus grand club de France et l’un des meilleurs du monde. Je l’ai juste quitté pour aller dans le plus grand club du monde. j’ai toujours dit que c’était le seul club pour qui j’aurais quitté le PSG. J’avais ce rêve de jouer là-bas et je suis très content de ça. Mais bien sûr je regarde toujours les matchs du PSG, j’ai des amis dans l’équipe et ils jouent bien en ce moment. Je suis toujours parisien, mais je suis supporter maintenant« .