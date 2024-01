Kylian Mbappé sort du silence sur son avenir

Buteur ce soir lors de la victoire du PSG contre Toulouse lors du Trophée des Champions (2-0), Kylian Mbappé a évoqué son avenir en zone mixte à l’issue de la rencontre.

Kylian Mbappé arrive en fin de contrat avec le PSG dans six mois. Depuis le 1er janvier, il peut discuter avec les clubs qu’il souhaite et même signer un pré-contrat avec ce dernier. Le PSG fera tout pour le convaincre de prolonger l’aventure alors que le Real Madrid et Liverpool pousseraient pour le convaincre de les rejoindre libre à l’issue de son contrat à Paris. Buteur ce soir lors de la victoire contre Toulouse lors du Trophée des Champions (2-0), but qui lui a permis de devenir le meilleur buteur de l’histoire au Parc des Princes avec 111 réalisations, l’attaquant s’est présenté en zone mixte à l’issue de la rencontre. Et il a expliqué n’avoir pas pris de décision sur son avenir.

« Ma situation, personne n’en parle au sein du club, ça n’intéresse personne »

« Je suis très motivé pour cette année, c’est très important. On a des titres à aller chercher. On en a un, c’est déjà une bonne chose. Je n’ai pas pris ma décision (sur son avenir), je n’ai pas fait de choix, lance le meilleur buteur de l’histoire du PSG dans propos relayés par RMC Sport. Avec l’accord que j’ai fait avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, c’est le plus important. En 2022, je ne savais pas jusqu’à mai. Si je sais ce que je veux faire, il ne faut pas laisser traîner. Ça n’aurait aucun sens. Ma situation, personne n’en parle au sein du club, ça n’intéresse personne. »