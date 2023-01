Kylian Mbappé va atteindre une barre symbolique en Ligue 1

Ce soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de Rennes dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Une rencontre durant laquelle Kylian Mbappé devrait faire son retour à la compétition. Contre les Rennais, il devrait atteindre une barre symbolique en Ligue 1.

Après 10 jours de vacances, Kylian Mbappé a fait son retour à l’entraînement avec le PSG mercredi. L’attaquant figure dans le groupe pour le déplacement à Rennes dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Il devrait être titulaire en attaque en compagnie de ses compères de la MNM, Neymar et Lionel Messi. En jouant ce soir, il va atteindre une barre symbolique en championnat de France, les 200 matches joués. Il affiche un taux exceptionnel de 74% de victoires (147 victoires, 31 nuls et 21 défaites). L’international français va devenir le 18e plus jeune joueur à atteindre la barre des 200 matches en Ligue 1.

Impliqué sur 201 buts en 199 matches

En 199 matches, le numéro 7 du PSG est impliqué sur 201 buts. Dans le détail, il a marqué 148 buts et délivré 53 passes décisives. Il se rapproche de la barre symbolique des 150 buts en championnat. Il deviendrait le 20e joueur de l’histoire à atteindre ce cap. Le champion du monde 2018 a un autre record à aller chercher, le meilleur buteur de l’histoire du PSG en championnat. Ce record est détenu par Edinson Cavani et ses 138 buts. Kylian Mbappé en compte 132 avec les Rouge & Bleu.