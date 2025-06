L.Hernandez avant PSG / Inter Miami : « On veut gagner et aller jusqu’à la fin de cette compétition »

À J-1 du match face à l’Inter Miami en Coupe du monde des clubs, le défenseur du PSG, Lucas Hernandez, s’est présenté devant les médias.

Ce dimanche (18h, heure française, sur DAZN), le PSG affronte l’Inter Miami en huitième de finale de la Coupe du monde des clubs. Favoris, les champion d’Europe auront à coeur de poursuivre leur aventure dans cette compétition. Et à la veille de cette rencontre face à la formation de MLS, le défenseur des Rouge & Bleu, Lucas Hernandez, a été questionné sur cette confrontation, au micro de PSG TV.

Comment se sent-il avant ce match ?

« Je me sens bien, j’ai eu la chance de pouvoir assister à la naissance de ma petite. Je suis rentré et avec l’équipe et je me sens très bien et heureux d’avoir ma petite princesse avec nous. Place au match de demain qui sera important. »

Affronter des équipes inhabituelles

« C’est toujours spécial de jouer dans des stades comme ça. C’est une nouvelle expérience face à une équipe comme l’Inter Miami qu’on n’a jamais affronté. Ça nous permet d’affronter des équipes du monde et d’avoir de l’expérience. Ça va être un stade climatisé, on n’aura pas chaud, c’est le plus important (rires). Et après on doit faire notre jeu et gagner ce match. »

Comment se sent le groupe avant ce match ?

« Super bien, ça se sent à chaque entraînement. On est tous bien prêts et contents d’être ici, de nous entraîner tous ensemble. On a fait une longue saison tous ensemble et c’est bien parce que le groupe vit bien, on est tous très contents d’être là. Maintenant qu’on est là, bien sûr qu’on veut gagner et aller jusqu’à la fin de cette compétition. »