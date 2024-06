L1 / Droits TV : Le plan B de Vincent Labrune détaillé

Dans le flou total concernant les droits TV de la Ligue 1, la LFP tenait un conseil d’administration ce vendredi 21 juin. L’occasion pour la branche média de la Ligue de présenter son business plan pour sa chaîne 100% Ligue 1.

Avec des pourparlers qui s’éternisent et des espoirs qui s’assombrissent autour d’un potentiel deal entre la LFP et un diffuseur pour la Ligue 1, le projet de la chaîne 100% consacrée au championnat de France prend de l’ampleur. A l’occasion du conseil d’administration qui s’est tenu aujourd’hui, nos confrères de L’Equipe se sont procurer les détails du business plan de la Ligue concernant son plan B. Pour commencer, le prix de l’abonnement devrait être à 25€ par mois hors taxes, et devrait donc grimper à 30€ par mois taxes comprises. Un montant qui serait facturé aux abonnés sur 10 mois, soit la durée du championnat. Dans ses révélations du jours, le journal L’Equipe détaille les revenus espérés dans le business plan de LFP Media, la branche commerciale de la Ligue. Des chiffres qui espèrent 2 072 500 abonnés pour la première année, avec un revenu annuel télé de 518 millions d’euros, auxquels il faudra ajouter 10 millions de revenus publicitaires, ainsi que 15 millions d’euros (sur 2024-2029) pour les abonnements des bars, hôtels, et restaurants. Toujours sur la première année, le chiffre d’affaires espéré est de 543 millions d’euros, un chiffre qui atteindra 418,8 millions d’euros une fois les commissions des distributeurs (fournisseurs internet, tv connectées, console de jeux …), et les frais de productions déduis.

Au terme da durée prévue, soit en 2028/2029, la LFP espère 3,37 millions d’abonnés, et un chiffre d’affaires de 718 millions d’euros. Toujours selon le business plan de LFP Média, le chiffre d’affaires annuel espéré est de 578 millions d’euros. Cependant, sur le document que s’est procuré L’Equipe, le pourcentage à reverser au fond d’investissement CVC n’est pas compté. Celui-ci est de 13% chaque année et même 20% pour la saison à venir. Si ce business plan reste une simulation, la LFP espère toujours un accord avec un diffuseur classique, et continue de travailler dans ce sens, avant d’envisager réellement ces prédictions, en espérant pour le football français que celles-ci soient le plus proche de la réalité.