A l’occasion de la seconde journée de L1, le PSG reçoit le MHSC ce vendredi (20h45 sur DAZN). A la veille du rendez-vous, Luis Enrique a tenu son traditionnel point presse, en répondant aux questions sur la jeunesse de son effectif, le capitanat, mais aussi les failles sur coups de pied arrêtés.

Les retrouvailles avec le Parc des Princes et la jeunesse de son effectif (PSG TV)

« Pour les retrouvailles avec le Parc de Princes, l’objectif est d’avoir le même niveau de prestation et même de nous améliorer. L’objectif est de construire une bonne équipe, peu importe l’âge des joueurs, tout est une question des qualités ».

L’âge de ses joueurs (PSG TV)

« Nous avons cherché des renforts durant le mercato, nous avions déjà un grand effectif. Je ne regarde pas spécialement l’âge, mais plus si les joueurs sont performants ou non ».

A propos de Désiré Doué

« L’adaptation pour un joueur français comme Désiré Doué est plus facile car il n’y a pas la barrière de la langue. Il vient du pays et il connaît le club, c’est un joueur polyvalent, il a tout ce qu’on recherche dans ce profil de joueur offensif. Il est très complet et il va beaucoup nous aider, je suis très content de sa signature ».

L’aspect défensif sur les coups de pied arrêtés

« Notre équipe n’est pas encore au plus haut physiquement. On n’a pas de problème particulier. On a notre manière de défendre, on essaiera toujours d’être plus efficace. Montpellier va faire en sorte de contrecarrer notre efficacité technique mais il faudra être à la hauteur ».

Vitinha devenu un titulaire ?

« Je crois que c’est très difficile d’être un titulaire indiscutable au milieu de terrain au PSG. Les joueurs qui jouent le plus et les matchs les plus importants, ce sont qui me permettent de développer mon idée de jeu ».

La polyvalence de ses joueurs en attaque

« On joue en fonction des espaces dont il dispose. Le numéro 9 ne touche pas beaucoup le ballon habituellement et ça sera encore plus le cas à Montpellier, qui devrait défendre dans sa partie de ballon. Le 9 donne de la continuité, comme ça peut être le cas avec Asensio. On s’adapte aux profils, que ça soit Ramos ou Kolo Muani. Barcola pourrait jouer comme 9, il occupait ce poste dans les équipes de jeunes. J’aime les joueurs qui sont polyvalents ».

Le capitanat au PSG

« C’est une philosophie très claire, ce n’est pas moi qui va choisir le capitaine. C’est le représentant des joueurs donc c’est à eux de le choisir. A la fin du mercato, ils choisiront mais je pense qu’il n’y aura pas beaucoup de changements. Marquinhos et Kimpembe sont toujours là ».

Une question sur le premier match de Kylian Mbappé au Santiago Bernabeu

« Je pourrais vous dire : ‘qu’est-ce que vous êtes ennuyeux les Français’. Mbappé n’est pas un joueur qui porte le maillot du PSG, je ne parle que des joueurs qui sont au PSG« .

Le rôle des supporters pour la première de la saison au Parc des Princes

« J’espère surtout pouvoir rendre ce soutien aux fans, on a pu le voir dans les premiers matchs. J’aimerais qu’on leur donne un bon moment. Ensemble, on est plus fort ».

Un mot sur l’adversaire de la semaine, Montpellier

« Montpellier a toujours le même entraîneur et le même effectif, je m’attends aux mêmes difficultés que l’an dernier, autant au Parc des Princes que chez nous. Il n’y a pas encore d’équipe à 100% mais on a beaucoup d’espoirs et on est très motivés, on espère pouvoir gagner ».